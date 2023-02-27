Прискорять загибель армії РФ: Тука на 85% впевнений, що ЗСУ отримають західні винищувачі

Можливо Україна отримає не найсучасніші типи літаків, вважає ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

Георгій Тука вважає, що Україна найімовірніше отримає західні винищувачі / Фото УНІАН

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, ексглава Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука вважає, що Україна отримає від країн Заходу авіацію, й це прискорить розгром російської окупаційної армії.

"На 85% я вірю в те, що ми отримаємо авіацію. Можливо, з певними умовами, можливо, не найсучасніші типи літаків. Але при колосальному дефіциті сучасних літаючих апаратів ми будемо раді й цьому. Нам це вкрай необхідно", - сказав Тука під час чату на Главреді.

За його словами, західні винищувачі, найімовірніше, "прискорять смерть другої армії світу, що, в свою чергу, повинно неминуче привести до розпаду Росії".

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"Лише тоді українська держава та український народ зможуть почуватися в безпеці", - вважає Тука.

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Літаки для України

Велика Британія може стати першою державою, яка дасть Україні літаки, чим розблокує надання бойової авіації. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні потрібні винищувачі для того, щоби закінчити війну і відтіснити Росію за її східні кордони. При цьому західні літаки не будуть використовуватися для завдання ударів по цілях на території РФ.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив поставки німецьких винищувачів в Україну зараз та заявив, що це питання може обговорюватися за кілька місяців. За його словами, на даний момент питання про постачання винищувачів не стоїть в центрі уваги.

Однак після цього міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна працює над отриманням західних бойових літаків, які необхідні для звільнення та захисту територій. Питання передачі авіації вже "можна вважати вирішеним".

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