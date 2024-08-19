Чи справді заповідник 'Асканія-Нова' знищений: остаточна відповідь дирекції

На сьогодні вивезено в РФ і на тимчасово окуповану територію Криму 20 тварин, сказав Шаповал.

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Чи справді заповідник "Асканія-Нова" знищений / колаж: Главред, фото: УНІАН

Директор "Асканії-Нової" Віктор Шаповал спростував інформацію про повне знищення заповідника окупантами.

В коментарі "Суспільному" він підкреслив, що факти вивезення тварин справді мають місце, але про знищення заповідника сьогодні не йдеться.

"Це процес, який відбувається, але не доконаний факт. На сьогодні вивезено в РФ і на тимчасово окуповану територію Криму 20 тварин. Частина тварин загинули через недогляд, відсутність кваліфікованого наукового супроводу та ветеринарного обслуговування. Значна частина заповідного степу - понад 2000 га, вигоріла внаслідок пожеж різної природи", - розповів директор заповідника. відео дня

Шаповал додав, що факти значних збитків, завданих збройною агресією Росії та окупацією, мають місце. Факту знищення заповідника - немає.

Що відомо про заповідник "Асканія-Нова"? Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Фальц-Фейна — науково-дослідна установа в системі Національної академії аграрних наук України, державний заповідник, заснований 1898 року Фрідріхом Фальц-Фейном. Асканія-Нова є унікальним не лише для України, а й для всього світу. Це найбільший степовий заповідник Європи, який щороку відвідувало близько 140 тисяч туристів. Вже о 9-й ранку 24 лютого 2022 року автодорога до смт Чаплинки опинилась під контролем російських загарбників. Відтоді заповідник перебуває під тимчасовою російською окупацією, через що опинився у скрутному становищі. За інформацією Віктора Шаповала, директора заповідника, російські окупанти вивозили з Асканії-Нови рідкісних тварин. Попри повідомлення у медіа влітку 2023 року про те, що тварини опиняться в Криму, їхньою кінцевою точною призначення виявився Ростов. Там тварини, що перебувають під загрозою зникнення, опинилися в листопаді-грудні 2023-го року. Їхня подальша доля невідома, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація в заповіднику "Асканія-Нова" - що відомо

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що заповідника "Асканія-Нова" вже фактично немає.

За його словами, російські окупанти полювали за тваринами заповідника, який знаходиться у Херсонській області.

"Останнє, що я чув – вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Пограбували вони його капітально", - говорив Прокудін.

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