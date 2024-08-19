Заповідника 'Асканія-Нова' більше немає: що росіяни з ним зробили

Російські окупанти полювали за тваринами заповідника, який знаходиться у Херсонській області, каже Прокудін.

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Що сталось із заповідником "Асканія-Нова" / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Заповідника "Асканія-Нова" вже фактично немає. Росіяни вивезли звідти чимало тварин, тим самим знищивши його. Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю РБК-Україна.

Він підтвердив інформацію стосовно того, що російські окупанти полювали за тваринами заповідника, який знаходиться у Херсонській області.

"Так, це правда, вони його знищують. Останнє, що я чув – вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально", - наголосив Прокудін. відео дня

Що відомо про заповідник "Асканія-Нова"? Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Фальц-Фейна — науково-дослідна установа в системі Національної академії аграрних наук України, державний заповідник, заснований 1898 року Фрідріхом Фальц-Фейном. Асканія-Нова є унікальним не лише для України, а й для всього світу. Це найбільший степовий заповідник Європи, який щороку відвідувало близько 140 тисяч туристів. Вже о 9-й ранку 24 лютого 2022 року автодорога до смт Чаплинки опинилась під контролем російських загарбників. Відтоді заповідник перебуває під тимчасовою російською окупацією, через що опинився у скрутному становищі. За інформацією Віктора Шаповала, директора заповідника, російські окупанти вивозили з Асканії-Нови рідкісних тварин. Попри повідомлення у медіа влітку 2023 року про те, що тварини опиняться в Криму, їхньою кінцевою точною призначення виявився Ростов. Там тварини, що перебувають під загрозою зникнення, опинилися в листопаді-грудні 2023-го року. Їхня подальша доля невідома, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація в Херсонській області - що відомо

Нагадаємо, військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що загальна ситуація на Херсонському напрямку не змінилася після того, як ЗСУ були змушені відійти з Кринок.

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій говорив, що Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра Херсонської області, зокрема - і в районі населеного пункту Кринки.

Крім того, 12 липня, партизани з руху спротиву "Атеш" провели диверсію біля Олешок Херсонської області. Представник партизанського руху підпалив суху траву у декількох місцях біля позицій одного з підрозділів 70 мотострілецької дивізії.

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