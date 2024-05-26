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Дівчина за секунду втратила майже всю сім'ю: у Харкові загинула 12-річна дівчинка та її мама

Ангеліна Підвисоцька
26 травня 2024, 23:57
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У Харкові в "Епіцентрі" загинула майже вся родина, яка пішла в гіпермаркет за покупками.
удар по Харькову
Росіяни вбили 12-річну дівчинку та її маму у харківському "Епіцентрі" / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Facebook

Російські окупанти вбили у харківському "Епіцентрі" майже всю родину 20-річної дівчини. В одну секунду вона втратила маму, сестру та ледь не залишилася без батька. Про це заявив керівник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Вся родина, крім 20-річної доньки, пішла за покупками в гіпермаркет. Після удару дівчина намагалася додзвонитися рідним, але все було марно. Дивом видив лише батько дівчини, його госпіталізували.

"12-річна сестра та мама вже не відповідають на дзвінки, додому вони не повернулися. Батько був разом з ними. Зараз він у лікарні з контузією. До місця події ця дівчина повернулася пізно ввечері. Вона вже здала зразки ДНК. Ми будемо шукати її рідних, на жаль, серед загиблих", – написав він.

відео дня

Згодом стало відомо про те, що фрагменти тіл дитини та матері знайшли.

Що відомо про загиблих у Харкові

Парафія святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви у Харкові зазначила, що загиблими виявились Ірина Мироненко та її дочка Марія. Юрій, голова сім'ї, перебуває у реанімації.

" Іриною ми познайомилися у 2022 році в УГКЦ Харків парафія св. Миколая Чудотворця. Ми разом співали у хорі, а вона старалася щодня бути на літургії перед роботою. Ірина завжди буде згадуватися мені як людина великої віри в серці, яка не боялася труднощів, а добро робила так невимушено, з повною віддачею, легко і природньо, що було очевидним як воно йде від самої її сутності. Окрім допомоги своїй великій родині, праці і служінні у храмі, вона провідувала хворих парафіян у лікарнях, не втрачала нагоди чимось допомогти", - писала Ангеліна Чуприна.

Обстріл Харкова 25 травня 2024 року - удар по "Епіцентру" в Харкові

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 травня голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов підтвердив обстріли цивільних торговельних об'єктів у Харкові. В результаті "прильоту" була зафіксована пожежа.

25 травня Росія 4 рази атакували Харків з повітря. Внаслідок 4-го удару по місту зафіксовано вибухи поряд із житловою забудовою у центрі міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував цей навмисний удар російських окупантів керованою авіаційною бомбою по торговому центру в Харкові.

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