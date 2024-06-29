Діти залишились без татусів: на Львівщині сталась страшна трагедія у шахті

На місці обвалу проводились пошукові роботи, до яких було залучено 15 рятувальників та 26 гірників.

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На Львівщині стався обвал у шахті / колаж: Главред, фото: Максим Козицький

На Львівщині двоє шахтарів загинули під час обвалу породи на шахті "Відродження" у Червоноградському районі. Про це повідомив очільник обласної адміністрації Максим Козицький у Telegram.

"На жаль, інформація про шахтарів, які опинилися під завалами породи на шахті, підтвердилася. На жаль, врятувати чоловіків не вдалося", – написав він.

За його словами, ґрунт обвалився на глибині 500 метрів. На місці обвалу проводились пошукові роботи, до яких було залучено 15 рятувальників та 26 гірників.

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У ДП "Львіввугілля" повідомили, що загиблий Андрій Кончук 1986 року народження працював на цій шахті майже три роки, а до того працював на іншій шахті. У нього залишилися двоє неповнолітніх синів.

Другий загиблий – Володимир Макогін 1987 року народження. На шахті "Відродження" працював понад шість років. Мав неповнолітніх доньку та сина.

Хто такий Максим Козицький? Максим Зіновійович Козицький (нар. 19 лютого 1981, місто Львів Львівської області) — український громадський діяч, підприємець і політик, голова Львівської обласної адміністрації з 5 лютого 2020 року, пише Вікіпедія.

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