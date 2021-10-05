Дітей "посадили на повідець": у Вінниці матуся вигулювала малюків, пристебнутих ремінцем

Мама з дітьми на в торговому центрі Вінниці / Facebook/myvincomua

У Мережі розгорілася дискусія після того, як була опублікована фотографія, як у Вінниці одна з мам йшла по торговому центру з пакетами в руках, при цьому поруч знаходилися дві дитини, які були зафіксовані до її рук спеціальними ланцюжками.

"Торговий центр у Вінниці. Діти надійно пристебнуті", - йдеться в підписі до фото в групі Facebook Моя Вінниця.

Користувачі по-різному оцінили побачене, причому деякі підтримали жінку, яка використовує інноваційні гаджети, а інші кажуть, що виглядає подібне просто жахливо.

Люди відзначають, що побачене викликало у них негативні емоції, в той же час знайшлися користувачі, які стверджують, що в деяких випадках без такого девайса не обійтися.

"Іноді такий девайс просто необхідний";

"А що їй залишається робити, якщо допомогти нікому";

"Можливо це зручно, практично і безпечно, але виглядає воно жахливо";

"Нормальний девайс, такими вже давно користуються в інших країнах";

"Головне, що їй так зручно. А ці здивовані обличчя завжди будуть, щоб людина не зробила".

Додамо, що спеціальні повідці для дітей знаходяться у вільному продажу в Мережі, їх ціна коливається в районі 170-200 грн. При цьому довжина повідця може доходити до 1,5 метрів.

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У свою чергу в поліції виданню Сьогодні уточнили, що що використання таких пристроїв не порушує прав дітей, якщо вони, ці пристосування, не завдають тілесних ушкоджень.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула 9-річна дитина.

У селі Петрове Одеського району перекинувся трактор з причепом, загинув 9-річний хлопчик, який катався в ньому.

Трагедія сталася в суботу, 2 жовтня. У тракторі з причепом знаходилися п'ятеро хлопчиків у віці від 9-ти до 15-ти років. Одна дитина померла від отриманих травм у машині швидкої допомоги, інші не постраждали.