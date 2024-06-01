Десятки ракет і дронів: майор назвав цілі масованого удару РФ по Україні

Ворог випустив 100 засобів повітряного нападу, 81 із них було знищено, повідомив Ілля Євлаш.

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Ілля Євлаш розповів подробиці ракетного удару РФ / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, скріншот, ДСНС

Подробиці масованого удару РФ по Україні в ніч на суботу, 1 червня, прокоментував речник командування Повітряних Сил ЗС України майор Ілля Євлаш.

Ворог останніми днями дедалі частіше застосовує комбіновані атаки по Україні, під ударом залишаються енергетичні об'єкти, наголосив він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ворог не шкодує ударних засобів, зокрема БПЛА і крилаті та керовані ракети. Цієї ночі ворог випустив 100 засобів повітряного нападу, 81 із них було знищено. Досить великий і яскравий результат нашої роботи", - сказав майор ЗСУ.

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На запитання про те, чи отримала останнім часом Україна додаткові засоби протиповітряного захисту, речник відповів: "Як ви бачите результати сьогоднішньої роботи, ракети в нас є, але, звичайно, ворог намагається виснажити нашу систему".

Він також зазначив, що повітряні сили ЗСУ не можуть розкривати точної кількості наявного озброєння і вказав, що наші союзники знають про кількість необхідних засобів.

"Як самі ракети, так і установки дуже дефіцитні, оскільки Україна їх не виробляє. Тому ми дуже сподіваємося на допомогу наших партнерів", - додав Євлаш.

Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Вибухи в Україні 1 червня - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що Росія масштабно вдарила ракетами і "Шахедами" по Україні в ніч на 1 червня. Працювала протиповітряна оборона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що країна-агресор РФ вночі вдарила ракетами та дронами по енергооб'єктах у 5 областях. Є руйнування та постраждалі. Російські ракети цієї ночі долітали навіть на Закарпаття.

Як повідомлялося раніше, дві ТЕС серйозно пошкоджені після нічної атаки РФ. На теплоелектростанціях було серйозно пошкоджено обладнання, енергетики ліквідують наслідки атаки.

/ Инфографика Главреда

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