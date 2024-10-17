"Справа лише керівництва": Залужний прокоментував операцію в Курській області

Валерій Залужний заявив, що ситуація на фронті є результатом дій та умов, в яких перебуває Україна.

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Залужний не бачив військових планів щодо цієї операції / Коллаж: Главред, фото скриншот из видео, 4 отдельная танковая бригада

Україна залишається провідним "гравцем" у сфері розвитку військової науки. Про це сказав ексголовнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний під час свого виступу в Chatham House у Лондоні, коментуючи Курську операцію Сил оборони.

Валерій Залужний повідомив, що не бачив військових планів щодо цієї операції, проте вважає, що "українське командування врахувало усі необхідні лінії для її проведення".

"І повірте мені, це справа лише військово-політичного керівництва України, яким чином ці операції проводити, яким чином діяти, куди наступати й що робити.", - розповів ексголовнокомандувач ЗСУ. відео дня

Залужний додав, що коли операція в Курській області завершиться, тоді люди, які спеціалізуються у цій темі дадуть відповідну оцінку.

Коментуючи ситуацію на фронті, Залужний пояснив, що вона така, "якою вона може бути внаслідок тих дій і тих умов, в яких зараз перебуває Україна". Він наголосив, що "не могло статись по-іншому".

"Я знаю точно, що вони роблять усе можливе і неможливе для того, щоб тримати ситуацію під контролем.", – зазначив Залужний.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Ситуація в Курській області - що відомо

У звіті американського Інституту вивчення війни повідомляли, що 10 і 11 жовтня російські війська в Курській області активізували спроби витіснити українські сили, намагаючись завершити операцію до настання несприятливих погодних умов, які можуть ускладнити маневри на полі бою.

Про те, що армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ на Курщині, заявляв і президент України Володимир Зеленський. П’яту добу тривають спроби росіян прорватися на Курщині, зазначав очільник держави.

Згодом військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак висловив свої припущення, що Курська операція триватиме до кінця року.

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