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"Поділ територій": прогноз найгіршого сценарію з виходом США з переговорів

Олексій Тесля
27 квітня 2025, 02:30
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США можуть зважитися на несподіваний крок, не виключає Тарас Загородній.
Трамп, Загородний
/ колаж Главред, фото УНІАН

Головне:

  • США можуть вийти з переговорів щодо врегулювання в Україні
  • Вашингтон може звинуватити Україну, РФ і Європу в провалі переговорів

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував імовірність виконання погрози Дональда Трампа щодо виходу США з переговорів стосовно врегулювання в Україні.

"США можуть зважитися на цей крок. Тому що у них нічого не виходить, але при цьому вони всіх у всьому звинуватять, скажуть, що Україна, Росія і Європа винні", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Водночас експерт не виключає, що у Вашингтоні розуміють, до чого може призвести цей крок.

"Думаю, США вже це розуміють. Але не можуть це відкрито визнати, тому що его не дозволяє. Ось починається фейкометство, зокрема, про Крим, ЗАЕС тощо. Починається розподіл територій. Ми що, у 19 столітті? Хлопці не туди потрапили, час переплутали. Тим більше, у них немає ресурсів, щоб усе це реалізувати", - додав Загородній.

Дивіться відео - інтерв'ю Тараса Загороднього:

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Зеленський розкрив деталі "історичної" зустрічі з Трампом. Лідери обговорили повне і безумовне припинення вогню, а також "надійний і тривалий мир".

Нагадаємо, раніше Лондон скасував переговори глав МЗС. Переговори щодо мирної угоди між Україною і Росією в Лондоні скасовано, повідомили в Британії.

Як писав Главред, раніше повідомлялося, на який мирний план згодні Лондон і Париж. The Wall Street Journal дізналися деталі угоди, яка влаштувала б Францію і Великобританію.

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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