'Дефіцит у головах бовдурів': Гетманцев прокоментував нестачу коштів для військових

Верховна Рада намагається знайти баланс між запитом військових і можливостями суспільства.

https://glavred.net/ukraine/deficit-v-golovah-bolvanov-getmancev-prokommentiroval-nehvatku-sredstv-dlya-voennyh-10531172.html Посилання скопійоване

Чи є дефіцит коштів для виплат військовим / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Дефіциту у фінансуванні військових на 2024 рік немає. Про це у суботу, 6 січня, повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, Данило Гетманцев у своєму Telegram.

За словами депутата, він брав участь в обговоренні законопроєкту про мобілізацію у комітеті оборони в частині фінансів. Гетманцев запевнив, що жодних фінансових проблем з виплатами військовим не існує.

"Жодного дефіциту у фінансуванні військових на 2024 рік (з урахуванням наявної кількості) немає. Є дефіцит у головах деяких бовдурів. Дефіцит мізків", - заявив Гетманцев. відео дня

Також депутат наголосив, що Верховна Рада працює над знаходженням балансу між потребами військових і можливостями суспільства. Гетьманцев переконаний, що виплати військовим цього року здійснюватимуться належним чином.

"А з виплатами військовим все ок. Було. Є. І буде", - додав він.

Державний бюджет України

Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що українські військові можуть залишитися без виплат у 2024 році через значний дефіцит у бюджеті Міноборони. За його словами, дефіцит становить 36% від необхідної суми, що складає 430 мільярдів гривень.

Як повідомляв Главред, ВР ухвалила законопроект про збільшення видатків у 2023 році на 322,6 мільярда гривень. Ініціативу підтримали 313 народних обранців. Найбільше коштів піде на оборону, внутрішні справи та соціальну політику.

Також 9 листопада, Верховна Рада України прийняла Державний бюджет на 2024 рік. За проект Держбюджету у цілому проголосували 276 депутатів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.