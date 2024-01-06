'Дефіцит у головах бовдурів': Гетманцев прокоментував нестачу коштів для військових

Дефіциту у фінансуванні військових на 2024 рік немає. Про це у суботу, 6 січня, повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, Данило Гетманцев у своєму Telegram.
За словами депутата, він брав участь в обговоренні законопроєкту про мобілізацію у комітеті оборони в частині фінансів. Гетманцев запевнив, що жодних фінансових проблем з виплатами військовим не існує.
"Жодного дефіциту у фінансуванні військових на 2024 рік (з урахуванням наявної кількості) немає. Є дефіцит у головах деяких бовдурів. Дефіцит мізків", - заявив Гетманцев.відео дня
Також депутат наголосив, що Верховна Рада працює над знаходженням балансу між потребами військових і можливостями суспільства. Гетьманцев переконаний, що виплати військовим цього року здійснюватимуться належним чином.
"А з виплатами військовим все ок. Було. Є. І буде", - додав він.
Державний бюджет України
Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що українські військові можуть залишитися без виплат у 2024 році через значний дефіцит у бюджеті Міноборони. За його словами, дефіцит становить 36% від необхідної суми, що складає 430 мільярдів гривень.
Як повідомляв Главред, ВР ухвалила законопроект про збільшення видатків у 2023 році на 322,6 мільярда гривень. Ініціативу підтримали 313 народних обранців. Найбільше коштів піде на оборону, внутрішні справи та соціальну політику.
Також 9 листопада, Верховна Рада України прийняла Державний бюджет на 2024 рік. За проект Держбюджету у цілому проголосували 276 депутатів.
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