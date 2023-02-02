glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Путін хоче наступати з 2-3 напрямків, Київ знову стане ціллю окупантів – прем'єр Польщі

2 лютого 2023, 13:40
Диктатор РФ чекає весни, тому що зараз ґрунт занадто м’який для руху важких танків та артилерії. Окупанти можуть наступати у березні-квітні.
Владимир Путин, Матеуш Моравецкий
Окупанти можуть наступати з двох або трьох напрямків і знову атакувати Київ/ сайт Кремля, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін хоче довести росіянам, що він довгостроковий гравець і ніколи не здається. Тому під час запланованого нового наступу, який може відбутися у березні або квітні 2023 року, диктатор РФ знову кине свою армію на штурм Києва.

Сам наступ може відбуватися з двох-трьох напрямків. Таку думку висловив прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

"Я думаю, що план Путіна і його людей, таких як Валерій Герасимов, його новий головнокомандувач російською армією, полягає в тому, щоб оточити Україну. І готуючи всі ці плани, він, напевно, думає, що має атакувати з двох чи трьох різних напрямків", – припускає Моравецький.

На його думку, не можна відкидати варіанту, що окупанти спробують знову атакувати Україну з півночі.

"Я думаю, що українці не можуть виключати нападу з півночі з Білорусі, так що Київ буде оточений із заходу", – каже польський прем’єр.

Путін не атакує зараз, а чекає весни, тому що зараз досить м’яка зима. Нинішні погодні умови не дають ґрунту достатньо затвердіти, щоб по ньому могли проїхати танки та артилерія. Тому російський диктатор може погнати своє військо у наступ у березні чи квітні, каже Моравецький. Він додав, що цей наступ буде важким.

Прем’єрміністр Польщі нагадав, що в РФ мобілізували близько 200-250 тисяч солдатів. Він наголосив: не можна забувати, що у країни-агресорки Росії є багато зброї і багато людей.

Нагадаємо, в ГУР Міноборони України зазначають, що Путін дав наказ своїм військам повністю захопити всі райони Донецької та Луганської областей до березня. Фіксуються ознаки масованого наступу росіян на сході України. Підконтрольна Білорусь використовується для підготовки мобілізованих, з даного напрямку у ворога немає сил і засобів для того, щоб наступати.

Раніше російський політолог Дмитро Орєшкін зазначав, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні сам, якщо його не зупинити. Він не відмовився від своєї ідеї захопити усі українські території, тому в разі успіху окупантів на сході та півдні диктатор РФ відправить їх знову на Київ і далі.

Вас також може зацікавити:

війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Матеуш Моравецький
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:01

Щасливчики лютого 2023 року: астролог назвав 4 знаки зодіаку, до яких успіх буде пливти рікою

15:58

"Наступ буде": РФ хоче розширити географію боїв - ПодолякВідео

15:54

Як зварити буряк за 10 хвилин: бомбічний фокус, про який мало хто здогадуєтьсяВідео

15:38

РФ перекинула на Донбас спецсили для придушення бунтів окупантівВідео

15:37

Навіщо в паштет додають коньяк: рецепт вишуканої закуски, яка підкорила світВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:24

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху наказав переглянути політику країни щодо постачання зброї Україні - ЗМІВідео

15:09

4 причини, чому кішки обожнюють сидіти на підвіконніВідео

15:07

РФ піде у наступ на 3 напрямках: наступ на Харків малоймовірний - експертВідео

14:59

Донька Кузьми Скрябіна розповіла, як дізналася про його смерть: Суханов представив фільм про легендуВідео

Реклама
14:48

"Я переживав": поліцейський на Київщині врятував більше тисячі українців

14:42

Мобілізація в Україні: чи можна відмовитися від повістки до військкоматуВідео

14:36

"Хотіла б переспати з Тарзаном": Волочкова заявила про розставання королевою зі стриптизеромВідео

14:25

Путін відступить до кордонів 1991 року, але де зупиниться Україна - велике питання - політологВідео

14:13

"У Путіна не прокинеться совість": політолог розповів, що може зупинити РосіюВідео

14:09

Плюс 26 – "Фундація Течія" та Олег Крот відзвітували про нову партію тепловізорів для ЗСУ

14:06

Як вивести жирну пляму за допомогою вівсянки: неймовірно простий спосіб, яка врятує ваш одяг

13:57

У ЗСУ відповіли на плани окупантів захопити Донбас до березня за наказом ПутінаВідео

13:44

"Було важко. Андрій Данилко допоміг": El Кравчук розповів, як через окупацію не міг поховати батька

13:40

Путін хоче наступати з 2-3 напрямків, Київ знову стане ціллю окупантів – прем'єр ПольщіВідео

13:39

Як краще зберігати акумулятор ноутбука: круті рішення, які вбережуть вашу батарею

Реклама
13:15

Великий наступ Путіна в квітні і перемовини в травні: Арестович розкрив сценарій РосіїВідео

13:09

"Путін піде на Київ і далі": захоплення частини України Кремль втюхає росіянам як перемогу – політологВідео

12:59

Невдахи лютого 2023 року: астролог назвав найбільших лузерів місяцяВідео

12:42

РФ планує захоплення влади в Києві: генерал ЗСУ не виключив новий удар з БілорусіВідео

12:37

"Потвора без честі і совісті": експрем'єр хльостко припечатав Повалій за плазування перед Путіним

12:13

Лавров вибухнув порцією марення і пригрозив нападом Росії на МолдовуВідео

11:42

Організаторам "п'яних вечірок" у Києві загрожує до 7 років за ґратамиВідео

11:29

Путін віддав наказ до березня захопити Донбас, війська РФ готуються наступати - ГУР

11:28

Чемпіон України Володимир Андрощук замість Олімпіади в Парижі загинув під Бахмутом

11:19

Як перемогти цвіль на квітах: 5 безпечних засобів, які є в кожному будинку

11:18

Ворожіння на кавовій гущі: як правильно створювати мереживо візерунків та доль самостійно

10:56

Російський політолог спрогнозував розпад РФ і назвав ймовірну причинуВідео

10:32

"Всю ніч трупи і поранених вивозили": під Мелітополем в лігві окупантів прогриміла "бавовна" - ЗМІ

10:23

Війна може тривати ще рік-два, програш скінчиться для Путіна смертю – російський політологВідео

09:45

Пентагон не вірить, що Україна зможе повернути Крим найближчим часом – PoliticoВідео

09:44

"ЗСУ знають, що робити": Ходжес закликав віддати Україні контрабандну зброю з Ірану, яку перехопили США

09:34

Запроданка Анна Асті втратила російський бізнес через український паспортВідео

09:27

До блиску і без розводів: як відмити двері від жовтизни та жирних плям

09:00

Після відходу Путіна Кадирову доведеться тікати або створювати Північно-Кавказький емірат-ОрєшкінВідео

08:55

РФ намагається розпорошити українські війська перед новим наступом в Україні – ISW

Реклама
08:45

Армія РФ воює в Бахмуті у стилі Першої світової війни – CBS NewsВідео

08:32

Загадуємо бажання в повний місяць правильно: як миттєво залучити успіх, гроші і любов

08:32

Не варто чекати, поки гості помітять плями: як часто потрібно прати штори та тюль

08:30

Чудодійні властивості кісточки авокадо: чому не варто її викидати і де можна застосувати

08:25

ЗСУ ліквідували ієромонаха РПЦ, який воював на Донбасі

08:20

Гороскоп на сьогодні 2 лютого 2023: Тельцям - масштабні проекти, а Рибам - самітництво

08:10

А Скабеєва ниє про те, що американці чомусь їх уже не боятьсяПогляд

07:58

США не блокуватимуть передачу F-16 Україні союзниками - CNN

07:57

Чому насправді муркочуть кішки: у них на це 3 причини

07:41

"Вони по іншому не вміють": Жданов розповів про тактику Росії і коли настане пік боїв на ДонбасіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти