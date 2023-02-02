Путін хоче наступати з 2-3 напрямків, Київ знову стане ціллю окупантів – прем'єр Польщі

Диктатор РФ чекає весни, тому що зараз ґрунт занадто м’який для руху важких танків та артилерії. Окупанти можуть наступати у березні-квітні.

Окупанти можуть наступати з двох або трьох напрямків і знову атакувати Київ/ сайт Кремля, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін хоче довести росіянам, що він довгостроковий гравець і ніколи не здається. Тому під час запланованого нового наступу, який може відбутися у березні або квітні 2023 року, диктатор РФ знову кине свою армію на штурм Києва.

Сам наступ може відбуватися з двох-трьох напрямків. Таку думку висловив прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

"Я думаю, що план Путіна і його людей, таких як Валерій Герасимов, його новий головнокомандувач російською армією, полягає в тому, щоб оточити Україну. І готуючи всі ці плани, він, напевно, думає, що має атакувати з двох чи трьох різних напрямків", – припускає Моравецький.

На його думку, не можна відкидати варіанту, що окупанти спробують знову атакувати Україну з півночі.

"Я думаю, що українці не можуть виключати нападу з півночі з Білорусі, так що Київ буде оточений із заходу", – каже польський прем’єр.

Путін не атакує зараз, а чекає весни, тому що зараз досить м’яка зима. Нинішні погодні умови не дають ґрунту достатньо затвердіти, щоб по ньому могли проїхати танки та артилерія. Тому російський диктатор може погнати своє військо у наступ у березні чи квітні, каже Моравецький. Він додав, що цей наступ буде важким.

Прем’єрміністр Польщі нагадав, що в РФ мобілізували близько 200-250 тисяч солдатів. Він наголосив: не можна забувати, що у країни-агресорки Росії є багато зброї і багато людей.

Нагадаємо, в ГУР Міноборони України зазначають, що Путін дав наказ своїм військам повністю захопити всі райони Донецької та Луганської областей до березня. Фіксуються ознаки масованого наступу росіян на сході України. Підконтрольна Білорусь використовується для підготовки мобілізованих, з даного напрямку у ворога немає сил і засобів для того, щоб наступати.

Раніше російський політолог Дмитро Орєшкін зазначав, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні сам, якщо його не зупинити. Він не відмовився від своєї ідеї захопити усі українські території, тому в разі успіху окупантів на сході та півдні диктатор РФ відправить їх знову на Київ і далі.

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