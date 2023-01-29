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Повільне удушення РФ: експерт розкрив тактику Заходу щодо допомоги Україні

29 січня 2023, 11:50
Німці не сумніваються, що Росія – агресор, але вважають, що її потрібно задушити поступово, каже Олександр Кочетков.
Олександр Кочетков
Олександр Кочетков / Главред

На Заході існує кілька позицій щодо надання Україні озброєнь для захисту від РФ, заявив політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Першої дотримується Великобританія. Ця позиція полягає в тому, що потрібно якомога швидше надати Україні зброю, причому більш сучасну, в тому числі наступальну, щоб завдати Росії швидкий розгром. Цей розгром і вигнання РФ з українських територій, на думку британців, стане основою для конструктивних мирних переговорів. Тому вони і готові поставляти нам танки Challenger - одні з найкращих і найдорожчих танків у світі", - підкреслив він в ході чату в Главреде.

Протилежний підхід сповідує Німеччина. Німці не сумніваються, що Росія - агресор, але вважають, що її потрібно задушити поступово, каже експерт.

"Вони вважають, що від стрімкого розгрому Росія швидко оговтається і почне готуватися до реваншу. Німці судять по собі: в Першу світову війну Німеччина зазнала швидкий розгром і зазнала больовий шок, потім підготувалася до реваншу і почала Другу світову війну. Тому німці наполягають, що потрібно діяти повільно щодо Росії, щоб почалися процеси економічного розвалу, дестабілізації влади, щоб кожен росіянин відчув проблеми – не тільки у вигляді чорних мішків з фронту, але і у вигляді відсутності продуктів і товарів", — упевнений він.

Кочетков додав, що позиція США - рівно посередині: "Іноді вони підтримують британців, іноді німців. Але, в принципі, навіть те, що одні лише Штати готові зараз нам поставити, стане серйозною основою для можливого весняного наступу України".

Раніше Кочетков заявив, що єдиний фактор, який може змусити НАТО вступити у війну – це спроба Росії використовувати ядерну зброю.

"Про наслідки такого кроку Росію вже попередили і офіційно, і неофіційно. Якщо США і НАТО в цілому помітять ознаки підготовки до використання тактичної ядерної зброї, вони залишають за собою право завдати і удар у відповідь, і попереджувальний удар за допомогою високоточної зброї, яка знищить стартові позиції, командні пункти, будь — який бункер", - заявив він.

Читайте більше:

Олександр Кочетков війна Росії та України
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