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Данілов розповів, коли Кабмін вирішить питання з поставками газу

22 жовтня 2021, 20:08

Кабінет Міністрів вирішить питання про встановлення механізму безперебійного постачання газу.

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Данилов доручив вирішити проблеми з поставками газу / УНІАН

Кабміну доручили терміново вжити заходів щодо безперебійного постачання газу - це питання вирішуватимуть протягом наступних трьох днів, заявив сьогодні Секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, Кабінет Міністрів вирішить питання щодо встановлення механізму безперебійного постачання газу.

"Кабміну доручено протягом 3 днів вжити заходів для встановлення механізму безперебійного, без права відключення постачання газу побутовим споживачам, бюджетним організаціям, підприємствам теплопостачання, комунальним неприбутковим підприємствам", - заявив Данілов.

Газова криза в Європі

Ринок газу в Євросоюзі з початку серпня перебуває в серйозній кризі. Ціна на газ в Європі стрімко зростала і досягала рекордних показників. Максимальної позначки вартість тисячі кубометрів палива досягла 6 жовтня-1924 долара.

Президент РФ Володимир Путін тоді заявив, що Газпром готовий на 15% збільшити прокачування газу в Європу. І вже після цих слів вартість тисячі кубічних метрів палива на європейському ринку знизилася до 980 доларів.

За даними на п'ятницю, 22 жовтня, ціна на газ на нідерландському хабі TTF становить трохи більше 1000 доларів за тисячу кубометрів.

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РНБО газ постачання газу новини України Олексій Данілов
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