Данілов дав смачного ляпаса Медведєву, який розмріявся про прапор РФ у Києві

Секретар РНБО "привітав" Дмитра Медведєва з днем тимчасово існуючої Росії.

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Олексій Данилов відповів Дмитру Медведєву / Колаж фото УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що колишньому президенту Росії Дмитру Медведєву необхідна гамівна сорочка.

Такий пост в Twitter секретар РНБО опублікував після того, як одноразовий президент РФ заявив про плани "захоплення РФ Києва".

"Попросив колег з відділу психологічного кризового менеджменту передати Медведєву, заодно "привітати" з днем тимчасово існуючої Росії", — написав Данілов у відповідь на пост Медведєва.

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Олексій Данилов відповів Дмитру Медведєву / Twitter / OleksiyDanilov

Про що раніше писав Медведєв

Нагадаємо, що 12 червня в РФ відзначають День Росії. Медведєв у своєму Telegram виклав малюнок, де зображений Майдан Незалежності в Києві.

У центрі нього встановлено прапор Росії. У підписі до малюнка йдеться: "Майдан Незалежності. Скоро - площа Росії".

Раніше колишній президент агресора Росії Дмитро Медведєв, коментуючи заяву Берліна про те, що якщо Російський директор Путін приїде до Німеччини, то його заарештують, вибухнув погрозами на адресу ФРН. Мовляв, в такому випадку Москва нібито " завдасть ракетних ударів по Бундестагу, офісу канцлера та інших об'єктах".

"У цьому випадку всі наші кошти – ракетні та інші – полетять в Бундестаг, в офіс канцлера і так далі", - сказав Медведєв.

В офісі канцлера Німеччини Олафа Шольца назвали заяву Медведєва провокацією і вирішили навіть не відповідати на таку риторику.

"У мене немає бажання реагувати на подібні провокації, вони говорять самі за себе", - підкреслив спікер німецького Кабміну Штеффен Гебештрайт.

Інші заяви Медведєва: