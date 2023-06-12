Данілов дав смачного ляпаса Медведєву, який розмріявся про прапор РФ у Києві

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що колишньому президенту Росії Дмитру Медведєву необхідна гамівна сорочка.
Такий пост в Twitter секретар РНБО опублікував після того, як одноразовий президент РФ заявив про плани "захоплення РФ Києва".
"Попросив колег з відділу психологічного кризового менеджменту передати Медведєву, заодно "привітати" з днем тимчасово існуючої Росії", — написав Данілов у відповідь на пост Медведєва.
Про що раніше писав Медведєв
Нагадаємо, що 12 червня в РФ відзначають День Росії. Медведєв у своєму Telegram виклав малюнок, де зображений Майдан Незалежності в Києві.
У центрі нього встановлено прапор Росії. У підписі до малюнка йдеться: "Майдан Незалежності. Скоро - площа Росії".
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Раніше колишній президент агресора Росії Дмитро Медведєв, коментуючи заяву Берліна про те, що якщо Російський директор Путін приїде до Німеччини, то його заарештують, вибухнув погрозами на адресу ФРН. Мовляв, в такому випадку Москва нібито " завдасть ракетних ударів по Бундестагу, офісу канцлера та інших об'єктах".
"У цьому випадку всі наші кошти – ракетні та інші – полетять в Бундестаг, в офіс канцлера і так далі", - сказав Медведєв.
В офісі канцлера Німеччини Олафа Шольца назвали заяву Медведєва провокацією і вирішили навіть не відповідати на таку риторику.
"У мене немає бажання реагувати на подібні провокації, вони говорять самі за себе", - підкреслив спікер німецького Кабміну Штеффен Гебештрайт.
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