Данілов відверто відповів, які втрати української армії у війні з РФ

Секретар РНБО підкреслив, що в України навіть і близько немає тих цифр, про які говорять росіяни.

Данілов назвав втрати України у війні з РФ / УНІАН

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що втрати української армії у війні з Росією "в рази менші", ніж ті, про які повідомляє російська сторона. Про це Данілов розповів в інтерв'ю Kyiv Post.

Так, журналістка нагадала, що, за даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила на війні з Україною вже понад 100 тис. військових. "Наскільки більші чи менші наші втрати?", - запитала вона.

"В рази менші. Ми свідомі того, які у нас втрати. Ми не можемо це публічно розголошувати. Повірте, навіть і близько немає тих цифр, про які говорять росіяни", - сказав секретар РНБО.

Як зазначив Данілов, така різниця у втратах пояснюється тим, що Збройні сили України мають сучасну зброю, яку їм надають міжнародні партнери. Водночас російська армія воює за допомогою зброї, виготовленої ще за радянських часів.

"Ми маємо вже дуже сучасну зброю. За одне застосування такої зброї можна знищити сотні російських військових. У росіян такої зброї немає. Це наша перевага. І головне – це наші хлопці і дівчата, які професійно воюють і відстоюють нашу незалежність", - пояснив секретар РНБО великі втрати ворога.

Втрати України та Росії на війні

Нещодавно радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що втрати української армії на війні з Росією – державна таємниця. Їх не можна озвучувати, аби не дозволити противнику оцінювати ефективність своїх операцій. Водночас Арестович назвав приблизну кількість загиблих. За його словами, на війні загинуло від 10 до 20 тисяч українських військових.

Як зазначив Арестович, в України багато поранених, проте всі вони через деякий час повертаються до бою. Водночас у Росії багато вбитих. Співвідношення вбитих українських військових до російських – щонайменше 1 до 7.

Раніше керівник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії Микола Маломуж заявляв, що влада Росії приховує реальні втрати своєї армії, які вона несе у війні проти України. За його словами, більше 55 тисяч росіян уже вбиті і 60-70 тисяч поранені. Всього близько 100 тисяч убитих і поранених. Він підкреслив, що близько 90% окупантів – без ніг, без рук, з важкими пораненнями та каліцтвами. Назад на фронт повертається лише 10%.

Ба більше, російське командування приховує причини загибелі мобілізованих росіян перед новою хвилею призову, щоб запобігти бунтам в армії. У зв’язку з цим командири розповідають родичам ліквідованих окупантів, що ті нібито "заснули та не прокинулись".

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