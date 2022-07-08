Данілов допустив компроміс щодо повернення Криму та нагадав про "розвал Росії"

Данилов висловився про повернення Криму / колаж фото уп, Радіо Свобода

Секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що в питанні анексованого Криму може бути "якийсь компроміс" щодо питання "загального використання" в "перехідний період", але йому має бути "якась межа".

"Може бути компроміс по Калінінграду, можемо згадати Далекий Схід, Курильські острови. Якщо у когось є бажання зробити великий переділ, то це призведе до розвалу Росії, який я вже прогнозував", - сказав Данілов інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За словами українського чиновника, історія показує, що загарбники завжди втрачають поневолені землі. Секретар РНБО також підкреслив, що у кримських татар "має бути свій дім", відповідаючи на питання про можливу кримсько-татарську автономію в Криму.

Звільнення Криму

Питання звільнення Криму від російської окупації необхідно вирішувати військовим (збройним) шляхом, вважає військовий експерт Олег Жданов.

"Якщо Генеральний штаб ЗСУ вважатиме прийнятним співвідношення втрат і успіхів при збройному звільненні Криму, то потрібно діяти так. Якщо ж наш Генштаб скаже, що співвідношення втрат і успіхів буде неприйнятним, і ціна звільнення Криму буде занадто високою, то, напевно, це питання доведеться вирішувати дипломатичним шляхом", - зазначив військовий аналітик.

При цьому Жданов не виключив, що в результаті спроби дипломатичного вирішення питання звільнення Криму Україна отримає умовний "Мінськ-3".

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