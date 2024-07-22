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"Дамба не витримає": Жданов розкрив сценарій ядерного удару РФ по Київській ГЕС

Олексій Тесля
22 липня 2024, 16:13
471
"Рожева мрія" Володимира Путіна - застосувати тактичну ядерну зброю для залякування, вважає Олег Жданов.
Олег Жданов, ядерний удар, Володимир Путін
Олег Жданов оцінив імовірність ядерного удару РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Главред, ua.depositphotos.com

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував погрози російських окупантів завдати удару по Київській ГЕС.

Відповідаючи на запитання Главреда про те, чи може РФ вдарити по дамбі ГЕС ядерним зарядом, від сказав: "Ядерним ударом - так, можна зруйнувати. Якщо буде застосовано ядерний заряд, дамба не витримає, пролом буде обов'язково".

Водночас він вважає, що диктатору Володимиру Путіну просто не дадуть скористатися ядерною зброєю.

"Навіть найближчі поплічники Путіна, наприклад, Сі Цзіньпін, категорично проти застосування ядерної зброї в цій війні. Паралельно з тим, як Путін вбивається в Україні, намагаючись її завоювати, Китай продовжує будувати доволі непогані відносини з Білоруссю, вкладаючи в неї багато грошей і розуміючи, що вона межує з ЄС", - каже експерт.

Він пояснює, що Китаю потрібен плацдарм, яким може стати територія Білорусі.

"І хіба потрібен Сі Цзіньпіну ядерний смітник у центрі Європи? Тим паче, якщо говорити про Київську та Канівську дамби, які практично поруч із кордоном із Білоруссю", - зазначив співрозмовник.

За його словами, "рожева мрія" Путіна - застосувати тактичну ядерну зброю для залякування, однак вона не зіграє визначальної ролі, адже ймовірні втрати не будуть критичними для армії.

"Звичайно, якщо скинути бомбу в 100 мегатонн, вона зітре місто-мільйонник з лиця землі. А якщо місцевість напівзаселена, то який від цього ефект? Тільки уражаючий фактор ядерного вибуху", - додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Дивіться відео - інтерв'ю Олега Жданова Главреду:

Раніше гендиректор "Укргіденерго" Ігор Сирота заявив про те, що російським окупантам навряд чи вдасться підірвати дамби Київської та Канівської ГЕС. Навіть за найгіршого сценарію підтопить хіба що "підвали" деяких районів столиці.

Для руйнування таких об'єктів росіянам треба було б залетіти на територію України на літаках і скинути на них кілька авіаційних бомб, пояснив Сирота.

Утім, навіть за найгіршого сценарію катастрофи не станеться. У довколишніх селах може тимчасово зникнути вода, а в самій столиці підтопить підвали в деяких районах.

Нагадаємо, у червні 2023 року російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що вибух стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяця, і це лише за умови економного споживання.

'Дамба не витримає': Жданов розкрив сценарій ядерного удару РФ по Київській ГЕС
/ Инфографика Главреда

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ядерний удар Олег Жданов війна Росії та України Київська ГЕС
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