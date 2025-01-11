'Далі будемо відступати': ситуація в районі Курахового загострюється - деталі

Зараз по флангах армія РФ рухається в бік Улакли, Костянтинополя.

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Ситуація в районі Курахового / колаж: Главред, фото: deepstatemap.live, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Головне із заяви експерта:

Окупація росіянами Курахового – питання часу

Проблеми для Курахового почалися після відходу ЗСУ з Вугледару

Росіяни могли захопити Курахове ще в грудні 2024 року

Офіційне підтвердження окупації росіянами міста Курахове Донецької області – це питання "найближчого часу". Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.

"Далі будемо відступати… Зараз по флангах російська армія протягує свої клещні в бік Улакли, Костянтинополя. Де теоретично ми могли б зайняти нову лінію оборони, аби тримати цей напрямок. Але стійкість цієї лінії залежатиме від того, як буде діяти ворог на флангах. На південь від цієї траси та на півночі. З півночі ворог наразі намагається просуватися, обійшовши Курахівське водосховище", – сказав він. відео дня

За його словами, проблеми для Курахового почалися після відходу Сил оборони України з Вугледару.

Попович також підкреслив, що росіяни могли захопити Курахове ще в грудні 2024 року, однак Силам оборони вдалося відтермінувати цей процес.

"Після того, як ми залишили Вугледар, утримувати Курахове було вкрай незручно через особливості цього фронту. Чому це сталося – ворог зараз безумовно має чисельну перевагу. Друге – була неготовність з точки зору фортифікацій на певних ділянках фронту протягом цієї історії з Кураховим. І по-третє, це були певні організаційні проблеми в управлінні та злагодженості в українських військ", – підсумував військовий оглядач.

Курахове / Інфографіка: Главред

Ситуація біля Курахового - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 11 січня аналітики DeepState оновили карту і повідомили, що російські загарбники окупували Курахове в Донецькій області.

Речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що українські військові мають позиції в межах Курахового, росіяни не окупували місто повністю.

Водночас, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров вважає, що Україна втратила Курахове Донецької області через перевагу противника в чисельності та озброєнні.

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Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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