Армія РФ окупувала Курахове – DeepState

Також окупанти просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині.

https://glavred.net/ukraine/armiya-rf-okkupirovala-kurahovo-deepstate-10629614.html Посилання скопійоване

Армія РФ окупувала Курахове, зазначають в DeepState/ колаж: Главред, фото: міноборони Росії, скрін DeepState

Коротко:

Армія РФ окупувала Курахове на Донеччині

Загарбники просунулися біля трьох населених пунктів

Аналітики DeepState оновили карту у ніч проти 11 січня і повідомили, що російські загарбники окупували Курахове в Донецькій області.

Крім цього, згідно з даними DeepState, окупанти просунулися біля Андріївки, Солоного та Новосілки на Донеччині.

відео дня

Нагадаємо, міноборони країни-агресорки Росії вранці 6 січня повідомляло про нібито захоплення Курахового, проте українські захисники в той же час звітували, що продовжуються російські штурми у міській забудові.

У ніч на 10 січня аналітичний проєкт DeepState повідомляв, що російські окупаційні війська мали просування у Донецькій та Курській областях, що призвело до окупації низки населених пунктів.

Що відомо про Курахове/ Інфографіка: Главред

Захоплення Курахового – останні новини

Нагадаємо, 6 січня представник ОСГВ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував заяву Міноборони РФ про повну окупацію Курахового. За його словами, позиції Сил оборони залишаються в західній і північній частинах ТЕС.

8 січня в DeepState зазначали, що РФ окупувала майже все Курахове. Контроль над містом дає ворогу багато переваг для розвитку наступальних дій на захід, зазначили аналітики DeepState.

Як повідомляв Главред, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров назвав проблеми ЗСУ на Донбасі і зазначив, що Курахове "уже втрачене". Україна тримала стратегічні позиції в Донецькому регіоні протягом 10 років, проте зараз ситуація в області стала критичною, зазначив Андрій Крамаров.

Читайте також:

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред