Дрони РФ понад 7 годин тероризували Житомирщину: що відомо про наслідки атаки

Через удари пошкоджено об’єкти цивільної та транспортної інфраструктури в різних районах.

Атака РФ на Житомирщину 13 травня

Головне з новини:

Житомирська область понад сім годин перебувала під масованою атакою російських дронів. Про це повідомив начальник місцевої ОВА Віталій Бунечко.

У своєму дописі він зазначив, що через удари пошкоджено об’єкти цивільної та транспортної інфраструктури в різних районах. Також, за його словами, кілька людей дістали легкі травми.

"Сили протиповітряної оборони продовжують відбивати атаку ворога. Закликаємо громадян реагувати на загрозу та перебувати у безпечних місцях", - наголосив Бунечко.

За даними онлайн‑карти тривог, у Житомирському районі сигнал пролунали о 10:13 і станом на 17:17 нарешті відбувся відбій. У Коростенському районі тривога почалася о 9:14, у Звягельському - об 11:07. У Бердичівському районі небезпека тривала з 10:53 до 14:58.

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, російські війська, ймовірно, готують нову хвилю масованих ракетно-дронових ударів по Україні.

Він зауважив, що окупанти дедалі частіше обирають нові цілі для атак - зокрема автозаправні станції. Росіяни, найімовірніше, ухвалили рішення у прифронтових областях знищувати місця, де можна поповнити паливні запаси.

Повітряна атака РФ 13 травня - що відомо

Як повідомляв Главред, Росія проводить масштабну комбіновану атаку по Україні, яку ГУР оцінює як потенційно тривалу та багатохвильову. Перший удар - рої ударних дронів, спрямованих на виснаження ППО та пробивання шляхів для наступних хвиль.

Крім того, ворог почав застосовувати нову тактику застосування долнів Shahed. Безпілотники рухаються уздовж кордону Білорусі на відстані 5-10 км один за одним і відразу у великій кількості. Про це повідомив радник міністра оборони України, фахівець з питань РЕБ і зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Нагадаємо, вдень 13 травня країна-агресор Росія атакує Україну "Шахедами". Вибухи вже пролунали у Києві та Хмельницькій області. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що зараз у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Крім того, російська окупаційна армія атакувала Дніпропетровську область. Під удар потрапили Кривий Ріг, Марганець, Синельниківський та Нікопольський райони. Є загиблі та постраждалі.

Про персону: Віталій Бунечко Віталій Іванович Бунечко (нар. 6 серпня 1973, Сарни, Рівненська область, УРСР) - голова Житомирської обласної адміністрації з 8 серпня 2019 року, повідомляє Вікіпедія.

