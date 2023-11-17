Щоб вильоти МіГа не паралізували Україну: Зеленський на Ставці дав завдання військовим

Президент України Володимир Зеленський в рамках чергової Ставки дав доручення Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну розв'язати питання з тим, щоб аильоти російських літаків-носіїв ракет "Кинджалів" (МіГ-31) не паралізували нашу країну на годинник.
"Велика доповідь Міністра оборони Умерова про потреби наших воїнів у техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні та послугах - у всьому необхідному для подальшої деокупації України. Реалізація поточних контрактів. Контрактування на наступний рік як з вітчизняним ОПК, так і з зарубіжними постачальниками. Систематизація очікуваної міжнародної технічної допомоги. Доповідь міністра стратегпрома Камишина щодо нарощування обсягів виробництва на підприємствах вітчизняного ОПК. А також поточний стан і перспективи нашої багаторічної ракетної програми, прийнятої ще в 2021 році", ‒ йдеться в президентському Telegram-каналі.
Нагадаємо, раніше в повітряних силах ЗСУ попередили, що Росія може вдатися до Стратегії економічного терору. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Раніше вони просто тривали 20-30 хвилин, зліт і посадка відпрацьовувалися, але раз так п'ять в день приблизно. Це тримає в напрузі - тривога була, зникла, через пів години знову почалася. Теж на пів дня розтягувалося. Плюс вони злітали по півтори години, тобто їх штатні баки дозволяють півтори години перебувати в повітрі без дозаправки миті. І таких злетів десь півроку тому було три-чотири. Тому десь близький до думки, що таке вже у нас було і, можливо, ворог і далі буде продовжувати", - розповів Гнат.
Пізніше міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що Росія планує здійснювати масовані ракетні удари проти енергетичної інфраструктури України в період тривалого падіння температури повітря нижче нуля.
Більше цікавих новин:
- "Росія збільшує атаки": генерали розкрили важку обстановку на фронті
- Конгрес США представив проект без допомоги України та Ізраїлю: Білий дім розкритикував - Reuters
- Окупанти зменшили атаки біля Авдіївки: у ЗСУ пояснили, як "виморозять" росіян