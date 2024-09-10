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"Що за маячня": Гетьман оцінив загрозу наступу РФ на Дніпропетровщину

Анна Ярославська
10 вересня 2024, 01:46
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Навіть якщо армія РФ захопить Покровськ, це не означає, що вони просуватимуться дуже швидко і захоплюватимуть нові території.
Олексій Гетьман, карта deepstatemap.live
Олексій Гетьман оцінив загрозу наступу РФ на Дніпропетровщину / Колаж: Главред, фото: facebook.com/alexeyhetman,deepstatemap.live

Військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман прокоментував публікації західних ЗМІ про те, що країна-агресор Росія може захопити всю Донецьку область і навесні 2025 року загрожуватиме вже Дніпропетровщині.

"Нехай пишуть, це прогноз, який не базується ні на чому", - сказав він під час чату на Главреді.

Гетьман нагадав, що часто пишуть про те, що "за Покровськом відкриються двері до Дніпра".

"Які двері відкриються? Яка різниця між тим, що ми ведемо бойові дії на сході від Покровська і що, можливо, будемо вести бойові дії на захід від Покровська? Якщо раптом доведеться залишити Покровськ, до Дніпра ще сотня кілометрів. Але за Покровськом точно так само триватимуть бойові дії", - пояснив він.

За словами Гетьмана, перед Покровськом росіяни просуваються на один кілометр за два дні, раніше - за три-чотири дні.

"Зараз знову повільніше просуваються. Тобто на 200-300 метрів на день. Що зміниться, якщо їм вдасться пройти Покровськ? Хіба там інші війська їх будуть стримувати? Хіба там інші поля? Хіба там щось зручне для росіян є? Тому про які двері може йти мова, що це за маячня", - обурився військовий експерт.

Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом, у якому він спрогнозував перспективи Курської операції та терміни закінчення війни:

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Чи є загроза наступу РФ на Дніпро

Іноземні ЗМІ прогнозують, що окупаційні війська країни-агресора Росії можуть захопити Покровськ і всю Донецьку область уже навесні наступного року. Однак в умовах поточної ситуації про це говорити зарано. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, історик і журналіст Михайло Жирохов. За його словами, поки не зрозуміло до кінця навіть чим закінчиться осіння наступальна кампанія ворога.

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що наступного року російські окупанти намагатимуться дістатися кордонів Донеччини, причому не тільки в бік Покровська, а й у бік Слов'янська, Краматорська та Добропілля. Навіть за найгіршого розвитку подій російська армія не рухатиметься в бік Дніпра чи Запоріжжя.

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