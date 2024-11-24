Що завадило РФ захопити Одесу та Миколаїв: посол зробив неочікувану заяву

Один з ключових етапів оборони України на початку повномасштабного вторгнення.

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Війна в Україні / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Головне із заяви посла:

Туреччина закрила протоки на початку повномасштабної війни в Україні

Це завадило Росії захопити Одесу та Миколаїв

Зараз між Україною та Туреччиною діє траспортний безвіз

Туреччина на початку повномасштабної війни в Україні закрила протоки Босфор і Дарданелли. Це завадило Росії захопити Одесу, Миколаїв та інші території. Про це сказав посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю "Укрінформу".

Він зауважив, закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли стало одним з ключових етапів оборони України.

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"Одну "Москву" ми потопили, а ще два російські крейсери чекали у Середземному морі. І те, що Туреччина закрила протоки, вважаю, не дало змоги Росії використовувати свою перевагу на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій, які, за планами Москви, мали бути окуповані внаслідок операцій з моря", - сказав посол.

За його словами, Туреччина також стала важливим транспортним хабом для України. Раніше, коли кораблі з вантажами для України зупинялися в турецьких портах, перевізники не могли забирати вантажі. Зараз діє траспортний безвіз між країнами.

"Без жодних ліцензій та дозволів наші компанії перевозять з турецьких та інших портів через територію Туреччини вкрай потрібні Україні вантажі", - наголосив Боднар.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахіллес 92-ї ОШБр Юрій Федоренко заявив, що ворог має всі можливості і резерви, щоб виконати завдання із захоплення Куп'янськ-Вузлового. З цієї причини ситуація в Куп'янському районі Харківської області залишається складною.

Президент України Володимир Зеленський також говорив, що ситуація на східних напрямках фронту дійсно складна, є повільне просування російських окупантів.

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що перед російськими окупантами Кремль поставив одразу два чіткі завдання: вийти на адміністративні кордони Донецької області та вибити Сили оборони України з Курської області. Однак, попри всі старання ворога, поки що агресорам не вдається досягти жодної з цих цілей.

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Хто такий Василь Боднар? Василь Миронович Боднар (нар. 20 вересня 1976, с. Олесине, Україна) — український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині (з 2021). Заступник міністра закордонних справ України (2017—2021), Генеральний консул України в Стамбулі (2015—2017), за сумісництвом — представник України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (від 2016 до 27 липня 2017), повідомляє Вікіпедія.

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