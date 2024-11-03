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"Нова ситуація" у війні: у Туреччині прогнозують зміни для України у 2025 році

Анна Косик
3 листопада 2024, 13:11
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Характер війни в Україні може змінитися за лічені місяці через втому як і України, так і Росії.
Хакан Фидан, ВСУ
У Туреччині передбачають, що ситуація у 2025 році зміниться / Колаж: Главред, фото: U.S. Department of State, 117 ОМБР

Коротко:

  • "Нову ситуацію" може спричинити втома двох сторін
  • Триває пошук варіанту розв'язання війни в Україні
  • Війна може закінчитися лише на умовах територіальної цілісності України

Вже у 2025 році може виникнути "нова ситуація" у російсько-українській війні, вийшов із заявою міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Про це пише Hurriyet.

За його словами, головним фактором, що може вплинути на війну в Україні у новому році може стати втома України та країни-агресора Росії. При цьому, не припиняється робота з пошуку шляхів врегулювання війни.

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Фідан зауважив, що наразі знайти точки дотику між Україною та РФ не вдається, адже "жодна із сторін не хоче виглядати програшною в цьому процесі".

"Справедливе вирішення війни має бути знайдене в рамках територіальної цілісності України", - наголосив турецький міністр.

Хто такий Хакан Фідан?

Хакан Фідан - турецький дипломат, міністр закордонних справ Туреччини, ексочільник національної розвідки Туреччини, пише Вікіпедія.

Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну брав участь у переговорах про обмін військовополоненими між Україною та РФ. Так, у жовтні 2022 року голова Офісу президента України Андрій Єрмак дякував Фідану "за сприяння звільненню 215 військових й забезпечення умов для захисників Азовсталі у Туреччині".

Позиція Туреччини щодо закінчення війни в Україні

Нагадаємо, Главред писав, що Туреччина готова взяти участь у другому Глобальному саміті миру, який організовує Україна. Президент Реджеп Тайїп Ердоган заявляв, що його країна чи не єдина, яка найбільше прагне справедливого миру в українсько-російській війні.

'Нова ситуація' у війні: у Туреччині прогнозують зміни для України у 2025 році
Формула миру / Інфографіка: Главред

Згодом у Туреччині заявили, що російський диктатор Володимир Путін начебто "прагне постійного припинення вогню". Туреччина побачила, що диктатор Путін також прагне припинення вогню під час його зустрічі із турецьким колегою.

Раніше головний радник Туреччини Ялчин Топчу повіломляв, що офіційна Анкара підтримує повернення тимчасово окупованих територій України під контроль Києва, включно із захопленим Кримом.

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