Зеленський розкрив терміни закінчення війни й назвав "найгарячішу" ділянку фронту

Наповнення бригад, навчання і комплектація зброєю відбувалися повільно, каже президент.

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Володимир Зеленський назвав ймовірні терміни закінчення війни / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, ОП

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Можливі терміни закінчення війни

Ситуація на сході складна

Ситуація на східних напрямках фронту дійсно складна, є повільне просування російських окупантів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На сході ситуація дійсно складна. І є повільний, але тим не менш, пресинг і просування росіян. З різних причин: наповнення наших бригад людьми, підготовленими навчаннями, наповнення і комплектація бригад зброєю. Усі ці процеси були досить повільні", - сказав Зеленський в інтерв'ю "Суспільному".

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Глава держави також заявив про необхідність зробити все, щоб війна у 2025 році закінчилася дипломатичним шляхом.

"Для того щоб зупинити просування ЗС РФ, зараз підійдуть нові резерви, укомплектовані технікою, на які ми так довго чекаємо", - підкреслив він.

Раніше повідомлялося про те, що Дональд Трамп готує резонансний план завершення війни. Українці можуть по-різному поставитися до плану Трампа щодо завершення війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про несподіваний сценарій завершення війни. Дональд Трамп може підштовхнути Україну до поступок, або дати все необхідне, не виключають експерти.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп натякнув, що збирається робити з війною в Україні. Республіканець нагадав, що за чотири роки його минулої каденції на посаді президента війни не було.

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