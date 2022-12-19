"Що-небудь викинуть": Гіркін анонсував удари ЗСУ по Москві та назвав терміни

При виборі цілей ЗСУ можуть орієнтуватися на систему ППО на території Росії, не виключив Ігор Гіркін.

Ігор Гиркин / УНІАН

Колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив про те, що найближчим часом слід чекати ударів Збройних сил України по Москві.

Російський терорист не виключив, що удари можуть бути нанесені в новорічну ніч.

"Я не виключаю можливості або на Новий рік, або ще в якийсь день удару ворога або по Москві, або по якомусь іншому пункту", - плачеться "Стрілок".

Він також уточнив, що при виборі цілей ЗСУ можуть орієнтуватися на систему ППО на території Росії.

"Що-небудь на Новий рік вони обов'язково викинуть. Не знаю, проти Москви чи ні, але що-небудь обов'язково викинуть, сто відсотків", - упевнений клієнт Гаазького трибуналу.

Він нагадав, що під час відвідин Путіним Кримського мосту, було завдано удару по стратегічних силах РФ.

"Пролетіли, поки вся наша ППО дивилася, щоб президента [РФ], не дай бог, не пошкодили на Кримському мосту", — додав Гіркін.

Раніше російський пропагандист Володимир Соловйов і колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) влаштували публічну сварку через війну в Україні.

Причиною стало те, що Соловйов заявив, що Гіркін поїхав воювати в Україну, але "об*****ся" і повернувся.

Нагадаємо, раніше Ігор Гіркін розкритикував російське військове командування за спорудження неефективних ліній стримування на фронті Збройних сил Украни. За його словами, такі інженерні споруди застаріли, щонайменше, на 80 років.

За словами терориста, такого роду залізобетонні конструкції на сьогоднішній день вже не ефективні.

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