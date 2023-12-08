У ГУР анонсували нові рейди до Криму і назвали цілі

Бійці Сил оборони України здійснювали більше рейдів до окупованого Криму, сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Рейдів бійців ГУР до Криму буде більше - Юсов / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Українські війська продовжать здійснювати рейди до окупованого агресором Росією Криму. Подібні операції, яких насправді було більше, ніж декілька, проводяться для збору інформації та виконання диверсійних завдань. Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що бійці ЗСУ проводитимуть і нові рейди до Криму. За словами представника військової розвідки, подібних операцій більше, ніж відомо в публічному просторі.

"Є публічна інформація про декілька рейдів. Насправді їх було більше, але не всі деталі ми поки що будемо розкривати. Можна стверджувати, що це точно не останні рейди та операції. Це завжди має комплексний характер", - зазначив Юсов. відео дня

Також він додав, що подібні рейди дозволяють українським бійцям збирати відомості і реалізовувати диверсійні завдання.

"Після кожної такої операції наші сили безпеки і оборони отримують важливу інформацію для продовження ураження сил і засобів противника на окупованому півострові", - підкреслив Андрій Юсов.

Україна повернула "вишки Бойка"

У Головному управлінні розвідки Міноборони у вересні повідомили про те, що Україна взяла під контроль так звані вишки Бойка у Чорному морі. Як уточнили у розвідці, РФ використовувала об'єкт у військових цілях - росіяни розміщували там вертольоти і засоби РЛС.

"Унікальну операцію зі встановлення контролю над "вишками Бойка" провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема, під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годованець" і "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш", - зазначили у відомстві.

Крім того, у військовій розвідці підкреслили, що під час однієї з фаз операції стався бій між спецназом ГУР і російським винищувачем Су-30. Військові вдарили по літаку окупантів, внаслідок чого ворожий льотчик вирішив відвести бойову машину.

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