У ГУР обіцяли зайти до Криму 2023 року: як коментують тепер

Інформація - інструмент впливу, військово-політичне керівництво робить заяви в певних цілях, сказав речник ГУР Міністерства оборони Андрій Юсов.

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Українські військові були в Криму цього літа - ГУР / Колаж: Главред, фото: УНІАН (ілюстративне фото)

Бійці ЗСУ побували в окупованому агресором Росією Криму в рамках рейдів, тому прогнози щодо армії України на півострові можна вважати такими, що здійснилися. Інформація - теж зброя, заяви робляться з певною метою. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В інтерв'ю Суспільне він прокоментував прогнози про те, що сили оборони України вже цього року зайдуть до Криму. За його словами, подібні заяви втілилися, оскільки бійці ЗСУ побували на території захопленого півострова.

"Що стосується конкретних заяв - вони здійснилися. Українці були у Криму цього року і цього літа", - сказав Юсов. відео дня

Також він додав, що заяви влади робляться з певною метою, оскільки риторика є інструментом впливу.

"Інформація від офіційних осіб, від військово-політичного керівництва, також інструмент впливу. Вони робляться тоді, коли це потрібно і виходить відповідний результат", - підкреслив Андрій Юсов.

Рейди ГУР до окупованого Криму

Бійці ГУР Міноборони України цього року провели низку операцій у захопленому Росією Криму. На День Незалежності ГУР висадив десант десант у Криму і провів успішну бойову операцію на мисі Тарханкут. Російські окупанти зазнали втрат.

У вересні Україна взяла під контроль так звані вишки Бойка у Чорному морі. Силами підрозділів військової розвідки під контроль Києва повернулися бурові платформи "Петро Годованець" і "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш". Росія використовувала цей об'єкт у військових цілях проти України - ворог розміщував там вертольоти і засоби РЛС.

У грудні у ГУР анонсували нові рейди до Криму. Речник розвідки Андрій Юсов говорив, що військові планують і надалі проводити операції. Крім того, за його словами, походів на півострів, насправді, було більше, проте про них не повідомляють публічно.

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