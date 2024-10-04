'Українці вбивають українців': демограф розкрив наслідки зниження призивного віку

Молодь, яким 18-35 років, наразі є найменшою за чисельністю групою в Україні, розповів Олександр Гладун.

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Люди, яким 18-25 років, це найменша когорта за чисельністю - Гладун / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Зниження призивного віку може суттєво вплинути на демографічну ситуацію, оскільки в 2001 році в Україні спостерігалася найнижча народжуваність за всю її історію. Відповідно група молоді у віці 18-25 років є найменшою за чисельністю, що призведе до зменшення чисельності новонароджених. Про це в інтерв'ю Главреду розповів доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун.

"Тому це, звичайно, вплине. Але слід враховувати, що зараз середній вік матері при народженні дитини вже 28 років, а чоловіків, у яких народжуються діти – на пару років більше. Тому це вже виходить за ці межі", - пояснив демограф.

Гладун вважає, що зниження призивного віку вплине на демографічну ситуацію негативно, оскільки війна має руйнівний вплив на всі вікові групи. Він підкреслив, що вирішення цієї проблеми не лише в руках демографів, а, насамперед, військових.

"Якщо їм потрібні люди в армії, вони повинні про це говорити і залучати людей в армію. Якщо ми втратимо країну, то про яку демографічну ситуацію ми будемо говорити?! Якщо, наприклад, будуть захоплювати наші території, на цій території будуть хлопці 18-25 років, що з ними буде відбуватись? Їх просто або вб'ють, або вишлють до якихось інших регіонів Росії. І, скоріше за все, дадуть російські паспорти, призвуть до армії та змусять воювати проти України", - наголосив Гладун.

Експерт також навів приклад ситуації в Донецькій та Луганській областях, де російські окупанти надавали свої паспорти українцям, яких потім призивали на фронт, внаслідок чого "українці вбивають українців".

"Так воно відбувається, і так буде відбуватися, якщо росіяни захоплять всю Україну", - резюмував Гладун.

Дивіться відео інтервʼю Олександра Гладуна про демографічну ситуацію в Україні:

Хто такий Олександр Гладун Олександр Миколайович Гладун - український науковець. Доктор економічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Член комісії при Президії НАН України із захисту науки, протидії псевдонауці та фальсифікації наукових досліджень. Лауреат премії імені М.В. Птухи за серію праць з дослідження довготривалої демографічної динаміки України.

Кількість населення в Україні - що відомо

Україна повинна адаптуватися до скорочення населення через війну, оскільки після її завершення не всі громадяни, що виїхали, повернуться. Доктор економічних наук Олександр Гладун зазначив, що якщо кількість громадян у країні наприкінці війни складе 30-32 мільйони, це буде непоганою ситуацією.

Населення України / Інфографіка: Главред

Також, за його словами, для зменшення різниці між високою смертністю, міграцією та рівнем народжуваності в Україні в кожній родині має бути 2-3 дитини. Для заміщення поколінь на 100 жінок повинно припадати близько 210-220 народжених дітей.

Як повідомляв Главред, за прогнозами Інституту демографії та проблем якості життя НАН, чисельність населення може скоротитися до 25,2 мільйона осіб до 2051 року. Основними причинами цього є масова міграція, низька народжуваність, високий рівень смертності, дисбаланс на ринку праці та внутрішні переміщення.

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