"Чим пізніше закінчиться війна, тим гірше": названо невтішний прогноз для українців

Тільки через три-п'ять років після закінчення війни, усі демографічні процеси виходять приблизно на ті тенденції, які були до початку війни.

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Демографічна ситуація в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Наразі важко сказати, який вигляд може мати демографічна ситуація в Україні, якщо, наприклад, через 5-10 років Росія повторно почне агресію. Про це в інтерв'ю Главреду розповів доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун.

"Навіть коли ми розробляємо свої демографічні прогнози, ми самі вирішуємо, коли закінчиться війна, тому що цього не може сказати ніхто. Ми вже розглядали варіант, що вона, наприклад, закінчиться у 2026, у 2028 році, і залежно від того, коли закінчиться війна, ми розглядаємо різні варіанти", - заявив він.

Гладун також розповів, чому важливі дати закінчення війни.

"Тому що за такого прогнозування, демографічна ситуація під час війни - це одна справа, після війни через 2, 3, 5 років - інша. Тобто після війни відбувається так зване компенсаційне підвищення народжуваності, але не треба плутати його з бебі бумом. Потім відбувається компенсаційне зниження смертності, а років через три-п'ять усі демографічні процеси виходять приблизно на ті тенденції, які були до початку війни", - наголосив доктор економічних наук.

Крім того, він сказав, на які цифри орієнтується по завершенню війни.

"Коли ми 2023 року розробляли прогноз, ми орієнтувалися на 2025 рік. Цього року ми вже орієнтувалися на 2026 рік, і це середній прогноз. А найгірший варіант ми брали 2028 рік. Тобто ми варіантні прогнози розраховуємо. І, зрозуміло, чим пізніше закінчиться війна, тим гіршою буде демографічна ситуація", - підсумував Гладун.

Дивіться відео інтервʼю Олександра Гладуна про демографічну ситуацію в Україні:

Хто такий Олександр Гладун Олександр Миколайович Гладун - український науковець. Доктор економічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Член комісії при Президії НАН України із захисту науки, протидії псевдонауці та фальсифікації наукових досліджень. Лауреат премії імені М.В. Птухи за серію праць з дослідження довготривалої демографічної динаміки України.

Ситуація з українськими біженцями / Інфографіка: Главред

Демографічна ситуація в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна повинна адаптуватися до скорочення населення, яке зараз відбувається внаслідок війни. Після завершення бойових дій в нашу державу можуть повернутися не усі громадяни, які звідси виїхали.

За оцінками Інституту демографії та соціальних досліджень Елли Лібанової у 2033 році у межах кордонів України 1991 року проживатиме максимум 35 мільйонів людей і це за найпозитивніших сценаріїв.

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