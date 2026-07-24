Мирна угода з РФ: Зеленський назвав ймовірне місце зустрічі з Путіним

Володимир Зеленський відповів на запитання, чи готовий він приїхати до США для підписання мирної угоди.

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Володимир Зеленський не виключає підписання угоди з РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/WhiteHouse, скріншот

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Зеленський заявив, що готовий підписати мирну угоду з РФ

Президент готовий для цього приїхати до Овального кабінету або до резиденції Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий підписати мирну угоду з Росією в Овальному кабінеті або в резиденції президента США Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" у штаті Флорида.

Про це він сказав в інтерв’ю американській журналістці Лорі Лумер, відповідаючи на запитання, чи готовий він приїхати до США для підписання мирної угоди.

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Зеленський відповів: "Я готовий приїхати в Овальний кабінет або в "Мар-а-Лаго" для підписання мирної угоди. Це залежить від Трампа".

Зеленський назвав мету Путіна

Глава держави також зазначив, що метою Володимира Путіна є відновлення впливу та територій колишнього СРСР, а Україна стала головною перешкодою для реалізації цих планів.

Президент України зазначив, що в разі відновлення СРСР світ отримає союз Китаю та Радянського Союзу - найбільшу імперію та найбільшу армію, які, за його словами, можуть стати сильнішими за США і становити для них небезпеку.

Зеленський підкреслив, що саме Україна протягом усіх цих років була бар’єром, який не дозволив реалізувати ці плани, і подякував США за підтримку, завдяки якій, за його словами, Росія не змогла відновити СРСР.

Дивіться відео – заява Володимира Зеленського:

В ОП оцінили, коли бойові дії можуть припинитися

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що вже восени інтенсивність бойових дій може помітно зменшитися, якщо російським військам не вдасться досягти поставлених цілей у ході нинішнього літнього наступу.

За його словами, Москва покладає великі надії саме на поточну військову кампанію, розраховуючи домогтися нових територіальних успіхів. Якщо ці плани не будуть реалізовані, ситуація на фронті може істотно змінитися.

Раніше з’явився тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про персону: Лора Лумер Лора Лумер - американська ультраправа політична активістка, конспіролог, та інтернет-особистість, пише Вікіпедія. Народжена в Тусоні, штат Аризона. Лумер працювала активісткою в кількох організаціях, включаючи Project Veritas, Geller Report, Rebel News та InfoWars. Вона називала себе "пробілою націоналісткою" та "гордою ісламофобкою", неодноразово роблячи расистські та антимусульманські заяви в громадських місцях. Наразі вона веде шоу Loomer Unleashed, яке транслюється щотижня на Rumble.

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