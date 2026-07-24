Україна готує дрони з дальністю польоту до 10 000 км: Зеленський розкрив терміни

Президент повідомив, що вже цього року дальність українських безпілотників досягне 4000 кілометрів.

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Зеленський назвав план розвитку української безпілотної програми / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Про що заявив Зеленський:

Дрони на 3000+ км уже є у арсеналі

Цього року дальність зросте до 4000 км

Наступного року - до 10 тисяч кілометрів

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Дальність українських далекобійних дронів зросте більш ніж утричі за два роки - з нинішніх 3000 до 10 тисяч кілометрів. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер.

За словами президента, українська безпілотна програма переходить у новий етап розвитку.

"Отже, що дуже важливо зараз: у нас є дрони на 3000 плюс кілометрів. А цього року у нас будуть на 4000 кілометрів, наступного року - від 5 до 10 тисяч", - заявив президент.

Поетапне нарощування дальності

Зі слів Зеленського випливає, що зростання дальності відбуватиметься не одномоментно, а поетапно - крок за кроком протягом двох років. Спочатку планка підніметься до 4000 кілометрів вже цього року, а вже наступного диверсифікується у широкому діапазоні - від 5 до 10 тисяч кілометрів.

Кому адресована заява

Показово, що деталі програми президент розкрив саме в розмові з американською стороною - блогеркою Лорі Лумер, відомою своєю близькістю до консервативних кіл США. Вибір співрозмовниці та каналу комунікації вказує на те, що повідомлення адресоване не лише українській аудиторії, а й американському політичному середовищу.

Українські дрони та їхнє ефективне застосування – новини за темою

Як писав раніше Главред, Україна активізувала застосування безпілотників середньої дальності.

Також раніше Україна запровадила нову модель ведення війни: дронно-штурмові підрозділи, які об’єднують піхоту та безпілотні системи в єдину бойову мережу.

У Міноборони зазначають, що йдеться не про окремі групи операторів, а про цілісні бойові підрозділи, де піхота, повітряні дрони та наземні роботизовані платформи працюють синхронно.

Випробування в бойових умовах автономного дрона-перехоплювача проти російських "Шахедів" успішно пройшли в Харківській області.

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Про персону: Лора Лумер Лора Лумер - американська ультраправа політична активістка, конспіролог, та інтернет-особистість, пише Вікіпедія. Народжена в Тусоні, штат Аризона. Лумер працювала активісткою в кількох організаціях, включаючи Project Veritas, Geller Report, Rebel News та InfoWars. Вона називала себе "пробілою націоналісткою" та "гордою ісламофобкою", неодноразово роблячи расистські та антимусульманські заяви в громадських місцях. Наразі вона веде шоу Loomer Unleashed, яке транслюється щотижня на Rumble.

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