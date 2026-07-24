Бензин і дизель подорожчають: названо терміни зростання цін на АЗС

На тлі загроз для танкерів та зниження стабільності поставок вартість нафти марки Brent зросла більш ніж на 6%.

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З’явилося попередження про чергове підвищення цін на АЗС / Колаж: Главред, фото: Pexels/Gustavo Fring, Pixabay/emkanicepic

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Зростання цін на автозаправках пов'язане із загостренням конфлікту між США та Іраном

Ціни на паливо незабаром можуть побити попередні максимуми

Вартість бензину та дизеля опинилася під загрозою нового стрибка після того, як світові ціни на нафту перевищили позначку в 100 доларів за барель.

За даними RAC, зростання цін на автозаправках пов'язане з загостренням конфлікту між США та Іраном і перебоями в постачанні енергоресурсів, пише Express.

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Одним із головних чинників стало обмеження руху через Ормузьку протоку - один із найважливіших маршрутів для світової торгівлі нафтою. На тлі загроз для танкерів та зниження стабільності поставок вартість нафти марки Brent зросла більш ніж на 6%, досягнувши максимальних значень за останні місяці.

Представники RAC заявили, що подорожчання нафти вже позначилося на цінах для автомобілістів. Вартість палива на заправках знову наблизилася до показників періоду загострення ситуації на Близькому Сході.

Експерти попереджають: якщо військове протистояння триватиме, ціни на пальне можуть побити попередні максимуми.

/ Главред

У Мінекономіки розповіли про запаси палива в Україні

Незважаючи на атаки РФ на об’єкти паливної інфраструктури, український ринок нафтопродуктів продовжує працювати стабільно. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболєв.

За його словами, у країні зберігається достатній запас бензину та дизельного палива. Імпортні поставки здійснюються у звичайному режимі, а існуюча логістика дозволяє забезпечувати споживачів необхідними обсягами.

"Наразі дефіциту палива для цивільного сектору в Україні немає. Ринок забезпечений, імпортні поставки контрактуються, логістика працює", - зазначив міністр.

У Мінекономіки заявляють, що наразі причин для виникнення дефіциту палива всередині країни немає.

Ціни на паливо - новини за темою

Раніше "Главред" повідомляв, що експерт з питань палива Дмитро Леушкін заявляв, що різкого обвалу цін на нафту до 60 доларів за барель за президентства Трампа не буде. За його словами, якщо щось трапиться, то ціна знову підскочить до 85–90 доларів.

Нагадаємо, голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що зараз ціни на паливо більшою мірою залежать не від курсу валют, а від ситуації в Ормузькій протоці та конфлікту на Близькому Сході.

Як повідомлялося, у серпні через можливе зростання світових цін на нафту паливо знову подорожчає приблизно до 90–92 грн за літр.

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Про джерело: Express.co.uk Express.co.uk - це британський новинний вебсайт, пов’язаний із газетою Daily Express, яка є однією з найстаріших таблоїдних газет у Великій Британії. Сайт належить до медіакомпанії Reach PLC, яка також володіє іншими популярними виданнями, такими як Daily Mirror та Daily Star.

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