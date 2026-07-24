Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Авто

Бензин і дизель подорожчають: названо терміни зростання цін на АЗС

Олексій Тесля
24 липня 2026, 23:52
google news Підпишіться
на нас в Google
На тлі загроз для танкерів та зниження стабільності поставок вартість нафти марки Brent зросла більш ніж на 6%.
газ, бензин
З’явилося попередження про чергове підвищення цін на АЗС / Колаж: Главред, фото: Pexels/Gustavo Fring, Pixabay/emkanicepic

Важливо:

  • Зростання цін на автозаправках пов'язане із загостренням конфлікту між США та Іраном
  • Ціни на паливо незабаром можуть побити попередні максимуми

Вартість бензину та дизеля опинилася під загрозою нового стрибка після того, як світові ціни на нафту перевищили позначку в 100 доларів за барель.

За даними RAC, зростання цін на автозаправках пов'язане з загостренням конфлікту між США та Іраном і перебоями в постачанні енергоресурсів, пише Express.

відео дня

Одним із головних чинників стало обмеження руху через Ормузьку протоку - один із найважливіших маршрутів для світової торгівлі нафтою. На тлі загроз для танкерів та зниження стабільності поставок вартість нафти марки Brent зросла більш ніж на 6%, досягнувши максимальних значень за останні місяці.

Представники RAC заявили, що подорожчання нафти вже позначилося на цінах для автомобілістів. Вартість палива на заправках знову наблизилася до показників періоду загострення ситуації на Близькому Сході.

Експерти попереджають: якщо військове протистояння триватиме, ціни на пальне можуть побити попередні максимуми.

Цены на бензин в Украине инфографика
/ Главред

У Мінекономіки розповіли про запаси палива в Україні

Незважаючи на атаки РФ на об’єкти паливної інфраструктури, український ринок нафтопродуктів продовжує працювати стабільно. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболєв.

За його словами, у країні зберігається достатній запас бензину та дизельного палива. Імпортні поставки здійснюються у звичайному режимі, а існуюча логістика дозволяє забезпечувати споживачів необхідними обсягами.

"Наразі дефіциту палива для цивільного сектору в Україні немає. Ринок забезпечений, імпортні поставки контрактуються, логістика працює", - зазначив міністр.

У Мінекономіки заявляють, що наразі причин для виникнення дефіциту палива всередині країни немає.

Ціни на паливо - новини за темою

Раніше "Главред" повідомляв, що експерт з питань палива Дмитро Леушкін заявляв, що різкого обвалу цін на нафту до 60 доларів за барель за президентства Трампа не буде. За його словами, якщо щось трапиться, то ціна знову підскочить до 85–90 доларів.

Нагадаємо, голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що зараз ціни на паливо більшою мірою залежать не від курсу валют, а від ситуації в Ормузькій протоці та конфлікту на Близькому Сході.

Як повідомлялося, у серпні через можливе зростання світових цін на нафту паливо знову подорожчає приблизно до 90–92 грн за літр.

Читайте також:

Про джерело: Express.co.uk

Express.co.uk - це британський новинний вебсайт, пов’язаний із газетою Daily Express, яка є однією з найстаріших таблоїдних газет у Великій Британії. Сайт належить до медіакомпанії Reach PLC, яка також володіє іншими популярними виданнями, такими як Daily Mirror та Daily Star.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
бензин дизель
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Сумах прогриміла серія вибухів: що відомо про жертви, поранених та "прильоти"

У Сумах прогриміла серія вибухів: що відомо про жертви, поранених та "прильоти"

00:40Регіони
РФ готує новий масований ракетний удар по Україні: відомі терміни обстрілу

РФ готує новий масований ракетний удар по Україні: відомі терміни обстрілу

21:40Україна
Мирна угода з РФ: Зеленський назвав ймовірне місце зустрічі з Путіним

Мирна угода з РФ: Зеленський назвав ймовірне місце зустрічі з Путіним

20:55Політика
Реклама

Популярне

Більше
На кого чекає доленосний серпень 2026: сонячне затемнення переверне особисте життя

На кого чекає доленосний серпень 2026: сонячне затемнення переверне особисте життя

Як прибрати пил під ліжком, не пересуваючи меблі - простий спосіб

Як прибрати пил під ліжком, не пересуваючи меблі - простий спосіб

Як сказати українською "снисходительность": більшість навіть не здогадується

Як сказати українською "снисходительность": більшість навіть не здогадується

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці морського коника за 18 с

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці морського коника за 18 с

Гороскоп на завтра, 25 липня: Стрільцям - приємні емоції, Козорогам - труднощі

Гороскоп на завтра, 25 липня: Стрільцям - приємні емоції, Козорогам - труднощі

Останні новини

00:40

У Сумах прогриміла серія вибухів: що відомо про жертви, поранених та "прильоти"

24 липня, п'ятниця
23:52

Бензин і дизель подорожчають: названо терміни зростання цін на АЗС

23:17

Що закрити з перерослих огірків: вдалий рецепт без зайвого клопоту

22:59

Масований удар по Київщині: ЗМІ дізналися про загибель співробітника польської компанії

22:52

Другий врожай порадує вже у вересні: що ще можна посадити на городі в липні та серпні

З Драпатим росіянам на фронті буде "весело", а в РФ палатимуть не лише НПЗ і Wildberries – КоваленкоЗ Драпатим росіянам на фронті буде «весело», а в РФ палатимуть не лише НПЗ і Wildberries – Коваленко
22:48

Як правильно казати українською: "затор", "пробка" чи "корок"

22:21

Не лише подорожчання: чи загрожує Україні дефіцит бензину та дизелю

21:55

Бур'яни зникнуть прямо на очах: ​​хитрий фокус здивує миттєвим результатомВідео

21:40

РФ готує новий масований ракетний удар по Україні: відомі терміни обстрілуВідео

Реклама
21:37

Як почистити весь килим за лічені хвилини: завдяки одній хитрості він засяє як новий

21:16

Потужна магнітна буря накриє Україну: що прогнозують на вихідні

20:55

Мирна угода з РФ: Зеленський назвав ймовірне місце зустрічі з ПутінимВідео

20:32

Вершина цинізму: у РФ зробили обурливу заяву про удар по КиївщиніФото

19:57

Про мурах можна забути: домашня приманка діє швидко й безвідмовноВідео

19:54

Україна готує дрони з дальністю польоту до 10 000 км: Зеленський розкрив терміни

19:36

Комарі навіть не ризикнуть залетіти в дім: який засіб працює безвідмовноВідео

19:32

Привітання з Днем медика - прикольні картинки і теплі слова

19:31

Секрет соковитих та солодких кавунів: чим обов'язково слід підгодувати їх у липні

19:10

Кремль пішов ва-банк: Росія хоче задушити Україну економічно - ДенисенкоПогляд

19:06

Шлях до багатства та слави: які дати народження приваблюють успіх

Реклама
18:54

ЗСУ можуть перейти у контратаку та покращити позиції: Коваленко назвав напрямок

18:46

Навіщо протирати ванну й раковину олією: простий лайфхак для господинь

18:42

Столові прибори знову засяють: домашня суміш творить диваВідео

18:35

Зеленський перебудовує роботу РНБО: Умєров і Клименко отримають нові задачі

18:31

"Буде під нашим прицілом": експерт анонсував нову хвилю потужних ударів по РФ

18:27

Ніякий не "утюг": як правильно назвати побутовий прилад українською

17:49

Вапняний наліт на душовій лійці зникне за 10 хвилин: потрібен лише один засібВідео

17:23

Драпатий проти Сирського: у чому принципова різниця стилів їхнього командування

17:16

Тест на IQ: потрібно знайти будинок із тріщиною за 60 с

17:13

Невпізнанний Джонні Депп з'явився перед фанатами — як він виглядає заразВідео

17:07

Подружжя придбало дім своєї мрії й пошкодувало: всередині чекали десятки змійВідео

16:57

Під ударом опинилися НПЗ та аеродроми: дрони СБУ прорвалися вглиб РФ

16:48

Кремль пішов ва-банк, а США шукають нові ідеї: про що говорять за спиною Києва

16:47

Помідори не псуватимуться тижнями: достатньо зробити одну просту річ

16:43

Якими іменами найчастіше називали дітей в Україні у 2026 році: названо лідерів

16:37

Яку сумку обрати до образу: 5 простих правил від стилістаВідео

16:34

Терехов: Спочатку мир, потім - вибори та політичні дискусії

16:25

Ні пташенят, ні Грицика з Одаркою: гніздо зіркових лелек раптово спорожніло

16:02

Долар та євро різко подешевшали: новий курс валют на 27 липня

16:02

Що покласти під ліжко: 5 речей, які за прикметами притягують достаток

Реклама
15:57

Почнуть відклеюватися від стін самі: як швидко зняти старі шпалери

15:53

Удар РФ по полігону на Київщині: у Повітряних силах розкрили подробиці ворожої атаки

15:49

Календар рибалки на серпень 2026 року: коли щука та лящ будуть клювати найкращеВідео

15:30

Рейтинг Топ-7 центрів лазерної епіляції з найсучаснішими лазерами новини компанії

15:24

Паперовий" борг на 4,7 мільярда: як відкладене правосуддя знищує економіку України

15:22

Мир неможливий без поступок: Маск здивував заявою про війну в Україні

15:16

Ретроградний Сатурн: для яких знаків зодіаку починається непростий період

15:08

Дивна деталь на стародавній статуї: стосується подорожей у часі

14:37

"Це 5-6 місяць": вагітна Настя Каменських з'явилася у ЮрмаліВідео

14:36

Капсули чи порошок: експертка пояснила, що насправді краще відпирає плями

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти