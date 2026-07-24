РФ готує новий масований ракетний удар по Україні: відомі терміни обстрілу

Зеленський також закликав партнерів пришвидшити постачання систем протиповітряної оборони.

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Загроза масованого удару по Україні / колаж: Главред, фото: Сили територіольної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Зеленського:

Росія готує ракети для удару у найближчі 48 годин

Україна очікує посилення ППО від партнерів

Восени в Росії планують нову хвилю мобілізації

Країна-агресор Росія приготувала ракети для нового масованого удару по Україні, і цей удар може статися вже сьогодні або впродовж найближчих 48 годин. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, дані про підготовку удару надійшли від української розвідки та партнерів.

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"Ми знаємо від розвідок та наших партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар: інформація попередня є така, що впродовж 48 годин. Будь ласка, бережіть себе - зважайте на сигнали повітряної тривоги", - наголосив Зеленський.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Україна чекає на швидшу реакцію партнерів

Глава держави додав, що на тлі загрози нового удару Київ наполягає на пришвидшенні виконання вже досягнутих домовленостей із союзниками, насамперед у сфері протиповітряної оборони.

"Дуже очікуємо розуміння з боку партнерів. ППО - це перший пріоритет, з яким саме партнери можуть допомогти нам. Всі домовленості мають виконуватись – виконуватись оперативно. МЗС України, всі наші дипломати повинні діяти швидше, і потреби України мають звучати гучніше у світі, бо це реальні потреби захисту життя", - йдеться у повідомленні.

Президент додав, що інформація про масштаб російських ударів по цивільному населенню і затягування Росією війни дедалі більше поширюється серед ключових країн-партнерів.

Окремо він згадав про заплановану зустріч із президентом США та його командою, висловивши сподівання на продовження американської підтримки.

"Сподіваюсь, що Америка буде з Україною і надалі і ми зможемо закінчити цю війну достойним миром. Саме це нам потрібно. Я дякую Америці, я дякую кожному, хто з Україною - з нашими людьми, з нашим захистом життя", - сказав Зеленський.

Кремль готує нову хвилю мобілізації

Окрім ракетної загрози, українська розвідка фіксує підготовку Росії до масштабного поповнення армії восени.

"Маємо чітку інформацію від розвідки, що в Росії готують на осінь нову хвилю мобілізації, доволі значну. У цей час росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають, а Путін ще збирається збільшувати атаки і розширювати цю війну. Йому потрібні ще росіяни для участі в штурмах", - зауважив глава держави.

За його словами, Україна має превентивно реагувати на ці плани одразу на кількох рівнях - на фронті, у санкційній політиці, у дипломатичних контактах з усіма, хто здатен підтримати захист життя і наблизити мир.

Росія змінила ракети для обстрілів України

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко говорив, що Росія завдає ударів по Україні ракетами зенітно-ракетного комплексу С-400 - зброєю, яка мала би збивати цілі, а не атакувати їх.

За його словами, парадокс полягає в тому, що Кремль свідомо перекидає боєкомплект протиповітряної оборони на ударні завдання, намагаючись компенсувати нестачу балістичних ракет.

"Є низка причин, чому використовують С-400: спробували й побачили, що дістає до української столиці з Брянської області. По-друге, мають певні запаси ракет. По-третє, хочуть підтримати темп й інтенсивність ударів на тлі можливої нестачі ракет-перехоплювачів PAC-3 до систем Patriot, підтримати шок. Росія ж моніторить інформаційний простір", - зауважив він.

С-400 / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Російські війська вдень 24 липня завдали удару по полігону в Київській області, де проходила виставка озброєння. Унаслідок атаки є загиблі, травмовані та руйнування.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Росія завдала удару по Київській області трьома балістичними ракетами. Одну з них вдалося збити силам ППО. Водночас у регіоні відбувався масовий захід із великим скупченням людей - попри те, що в Збройних силах такі зібрання давно заборонені через загрозу атак.

23 липня російська окупаційна армія завдала удару по житлових кварталах Запоріжжя. Серед постраждалих - шестеро дітей, у тому числі тримісячне немовля.

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Про персону: Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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