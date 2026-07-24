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Вершина цинізму: у РФ зробили обурливу заяву про удар по Київщині

Марія Николишин
24 липня 2026, 20:32
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В Міноборони РФ визнали, що 24 липня атакували Київську область.
Вершина цинізму: у РФ зробили обурливу заяву про удар по Київщині
У РФ знайшли виправдання удару по Київщині / колаж: Главред, фото: ДСНС, kremlin.ru

Коротко:

  • В Міноборони РФ спробували виправдати удар по Київщині
  • Там заявили, що причина атаки - нібито показ ударних безпілотників
  • На заході, за версією Москви, були представники ЗСУ

В Міністерстві оборони країни-агресора Росії оприлюднили цинічну заяву щодо повітряного удару по Київській області 24 липня, унаслідок чого загинуло 10 осіб, а ще десятки - отримали поранення різного ступеня важкості.

Як повідомляють російські ЗМІ із посиланням за заяву відомства, ракетна атака була спрямована на об’єкт, де нібито проводилася демонстрація дронів.

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Зокрема, стверджується, що ціллю став майданчик, де відбувалася демонстрація безпілотних літальних апаратів українського та іноземного виробництва, які, за їхньою версією, використовуються для атак на цивільні об’єкти в Росії.

В Міноборони РФ також сказали, що у момент удару на цьому місці нібито перебували провідні розробники та виробники дронів, представники командування сил безпілотних систем Збройних сил України та українських спецслужб, які займаються плануванням і здійсненням ударів по російській території.

Подробиці удару по Київській області

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Росія завдала удару по Київській області трьома балістичними ракетами. Одну з них вдалося збити силам ППО.

За його словами, у регіоні відбувався масовий захід із великим скупченням людей - попри те, що в Збройних силах такі зібрання давно заборонені через загрозу атак.

"У ЗСУ давно заборонено проведення публічних заходів, великі зібрання, скупчення, бо це безпека. Україна у війні, і дотримуватися тих вимог потрібно у будь-який час - чи вдень, чи вночі, а заходи планувати відповідно до вимог безпеки", - наголосив він.

Ігнат також додав, що у найближчі дні українцям треба максимально оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги, адже балістика - це "дуже швидко і небезпечно".

  • Наслідки удару по виставці "Армада"
    Наслідки удару по виставці "Армада" Фото: ДСНС України
  • Наслідки удару по виставці "Армада"
    Наслідки удару по виставці "Армада" Фото: ДСНС України
  • Наслідки удару по виставці "Армада"
    Наслідки удару по виставці "Армада" Фото: ДСНС України
  • Наслідки удару по виставці "Армада"
    Наслідки удару по виставці "Армада" Фото: ДСНС України

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська вдень 24 липня завдали удару по полігону, де проходила виставка озброєння. Російський ракетний удар по Київській області забрав життя 10 людей, ще близько 100 осіб отримали поранення.

Зранку 24 липня Київ та область опинилися під масованим ударом балістики. По столиці було випущено ракети "Циркон" із Курської та Брянської областей.

Крім того, протягом наступних 24 годин існує загроза, що країна-агресорка Росія здійснить масовану атаку на Україну. Можливий комбінований ракетний удар по Україні із одночасним застосуванням близько 100 ракет різних типів.

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Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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