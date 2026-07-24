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Масований удар по Київщині: ЗМІ дізналися про загибель співробітника польської компанії

Олексій Тесля
24 липня 2026, 22:59оновлено 25 липня, 01:11
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Загиблий був співробітником польської компанії, що працює в оборонній галузі, він не був громадянином Польщі.
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Росія завдала масових ударів по Київській області / Колаж: Главред, фото: Facebook/MNSKOB

Головне:

  • У Київській області загинув співробітник польської компанії, що працює в оборонній галузі
  • Атака РФ сталася під час заходу Defense Demo Day & Defense Expo

В результаті російського ракетного удару РФ по Київській області в п’ятницю загинув співробітник польської компанії, що працює в оборонній галузі.

Як повідомляє портал Defence24, загиблий був співробітником польської компанії, що працює в оборонній галузі, чоловік не був громадянином Польщі.

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Міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що консульські служби підтримують контакт із постраждалими та надають їм необхідну допомогу.

За інформацією видання, російська атака сталася під час заходу Defense Demo Day & Defense Expo, організованого в Київській області українською асоціацією виробників безпілотних систем "АРМАДА".

Повідомляється, що захід був присвячений презентації сучасних технологій для українського оборонного сектору та зібрав представників оборонної промисловості, збройних сил і технологічних компаній, йдеться в повідомленні.

Масований удар по Київщині: ЗМІ дізналися про загибель співробітника польської компанії
/ Главред

Жданов розповів про можливу загрозу атак з боку РФ

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія намагається збільшити дальність застосування FPV-безпілотників, що в майбутньому може створити загрозу для міст, які знаходяться далеко від лінії бойового зіткнення.

За його словами, за наявності необхідних технічних рішень під потенційний ризик можуть потрапити, зокрема, Київ, Дніпро та інші великі населені пункти. Жданов зазначив, що використання ретрансляторів здатне значно розширити радіус дії таких дронів.

"В принципі, вони можуть долетіти навіть до Києва. Якщо ретранслятор забезпечує керування базовим дроном на відстані 200 кілометрів, а FPV ще відлітає від нього на 10–20 кілометрів, то глибина ураження виходить дуже значною", - пояснив експерт.

При цьому він додав, що для масового використання подібних систем Росії потрібно налагодити їхнє виробництво у великих обсягах і підготувати достатню кількість операторів.

Як писав Главред, російські війська завдали удару по полігону в Київській області, де проходила виставка озброєння. В результаті атаки є загиблі, поранені та руйнування.

Нагадаємо, Юрій Ігнат заявив, що Росія завдала удару по Київській області трьома балістичними ракетами. Одну з них вдалося збити силам ППО.

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна армія завдала удару по житлових кварталах Запоріжжя. Серед постраждалих - шестеро дітей, зокрема тримісячне немовля.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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Київська область вибух ракетний удар
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