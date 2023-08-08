Навмисно били по рятувальниках: експерт пояснив тактику РФ по обстрілу Покровська

Окупанти застосовували тактику подвійних ударів, коли між першою та другою атакою робиться невеликий проміжок, щоб усі служби встигли приїхати на місце події.

https://glavred.net/ukraine/namerenno-bili-po-spasatelyam-ekspert-obyasnil-taktiku-rf-po-obstrelu-pokrovska-10491709.html Посилання скопійоване

РФ навмисно била по рятувальниках у Покровську, каже Селезньов/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС України

Російські окупанти під час обстрілу міста Покровськ у Донецькій області ввечері 7 серпня застосували тактику подвійних ударів. Вони вдарили ракетами двічі, а між цими атаками витримали паузу, щоб завдати якомога більшої шкоди та вбити більше людей.

Таку тактику країна-агресорка Росія застосовує уже не вперше. Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов, пише РБК-Україна.

Загарбники атакували другий раз, розуміючи, що на місце першого удару вже приїхали рятувальники для розбору завалів.

відео дня

"Це стала практика окупантів. Адже такі варіанти застосування ракетного озброєння росіянами застосовуються не вперше. Вони здійснюють ракетний обстріл, після цього витримують паузу, а потім завдають повторного удару, знаючи, що пошуково-рятувальна служба вже розпочинає розбір завалів", – зазначив Селезньов.

Така тактика – це тактика ракетного терору, каже експерт. Адже російські окупанти цілили по житлових будинках, де є мирні мешканці, які не мають жодного відношення до українських Сил оборони.

"Так само РФ свідомо вбиває представників пошуково-рятувальних служб", – додав експерт.

РФ атакувала Покровськ на Донеччині 7 серпня

Нагадаємо, окупанти влучили у дві багатоповерхівки в Покровську у Донецькій області ввечері у понеділок, 8 серпня. Під час розбору завалів першої пошкодженої багатоповерхівки був ще один "приліт" у сусідній житловий будинок.

Після цього стало відомо, що окупанти гатили "Іскандерами" по місту. Внаслідок ударів ворога загинули 7 людей, ще 88 отримали порання. Під час другого удару загарбників загинув, зокрема, заступник глави ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко, який половину життя віддав службі.

Керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко зазначив, що наслідки могли бути гіршими. Він сказав, що першою метою окупантів були цивільні, другою – служби, які приїхали рятувати постраждалих.

Читайте також: