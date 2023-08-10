Зупинилося серце: обстріл окупантів забрав життя 16-річної жительки Херсона

Дівчина потрапила під обстріл разом зі своєю бабусею. За життя дитини, яка отримала численні поранення, лікарі боролися 10 днів, але врятувати її не вдалося.

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Обстріл окупантів забрав життя 16-річної жительки Херсона/ колаж: Главред, фото: Telegram Прокудін, ДСНС України

Внаслідок обстрілу Херсона російськими окупантами загинула 16-річна мешканка міста Влада Веремеєнко.

Дівчина отримала численні поранення під час обстрілу, під який потрапила разом зі своєю бабусею 31 липня. Владу забрали до лікарні, де медики боролися за її життя упродовж 10 днів, але врятувати її не вдалося. Про смерть дівчини повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"Росія обірвала життя юної херсонки. В лікарні зупинилося серце 16-річної Влади Веремеєнко. 31 липня окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Під вогонь ворога тоді потрапила й Влада з бабусею. Дівчина отримала численні поранення", – розповів Прокудін.

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Він зазначив, що травми виявилися надто важкими, і медикам не вдалося врятувати Владу.

"Щирі співчуття родині. Уся Херсонщина в скорботі разом з вами. Ще один янгол тепер на небі…", – додав голова ОВА.

Обстріли Херсона російськими окупантами

3 серпня країна-агресорка РФ обстріляла у Херсоні рятувальників, які гасили собор. Окупанти вранці того дня здійснили повторний обстріл Херсона. Під час цієї атаки загарбники поранили рятувальників, які в цей час гасили пожежу у Свято-Катериненському соборі, спричинену першим обстрілом.

Ввечері 3 серпня росіяни знову обстріляли Херсон. Загарбники обстріляли ТЦ, церкву і лікарню в Херсоні. Всього по місту ворог випустив 42 снаряди.

Нагадаємо, у ніч на 7 серпня окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Херсоні. Під завалами приватного будинку загинула жінка. Через нічний обстріл обласного центру щонайменше семеро містян травмовано.

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