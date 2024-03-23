Чим зараз небезпечна ротація на фронті: в ISW оцінили рішення Cирського

Водночас Павлюк заявив, що Україна перекидає сили і засоби до "районів відновлення", щоб дати військовослужбовцям час відпочити.

https://glavred.net/ukraine/chim-zaraz-nebezpechna-rotaciya-na-fronti-v-isw-ocinili-rishennya-cirskogo-10552373.html Посилання скопійоване

Чим зараз небезпечна ротація на фронті / колаж: Главред, фото: Донецька окрема бригада сил територіальної оборони, УНІАН

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що українське військове командування надає пріоритет ротаціям для підрозділів на передовій, але йому доведеться вирішувати додаткові проблеми з живою силою, якщо ЗСУ хочуть перехопити ініціативу навіть на локальній основі 2024 року.

"Як кажуть українські старші військові офіцери, вони сподіваються це зробити. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський 22 березня оголосив, що українські військові наразі оптимізують свої військові організаційні структури, щоб спростити та максимізувати якість та ефективність управління українськими силами", - зазначають в ISW.

Сирський заявив, що деякі українські військові угруповання будуть "переформатовані" і ці зусилля спрямовані на покращення управління та розподілу українських військових.

відео дня

Сирський заявив, що проведення ротацій передових підрозділів є ключовим пріоритетом, а 14 березня Сирський зазначив, що українські підрозділи, які тривалий час перебувають на передовій, почали проводити ротацію.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк 22 березня заявив, що українські військові почали перегрупування та відведення низки бригад з невизначених позицій для відновлення їх боєздатності.

"Павлюк заявив, що Україна перекидає сили і засоби до "районів відновлення", щоб дати військовослужбовцям час відпочити, відновитися, поповнити запаси і дати можливість українським силам почати "нові дії новими силами", - зауважили аналітики.

Раніше ISW оцінювало, що повідомлення про початок українських ротацій свідчить про те, що українське командування вважає, що ситуація на будь-якому невизначеному(их) секторі(ах) лінії фронту, де відбулася або буде відбуватися ротація, достатньо стабілізувалася для проведення ротації українських військ.

Нагадаємо, що Олександр Сирський відвідав позиції на Запорізькому напрямку та заявив про ротацію. Попри доволі складну обстановку на всій лінії фронту, ЗСУ вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання.

Також Сирський зробив важливу заяву про масштабні зміни в ЗСУ. Слід приділяти більше уваги питанням відпочинку українських захисників, доукомплектування озброєнням та відновлення боєздатності бригад.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред