Чи зможуть росіяни форсувати річку Оскіл: Гетьман пояснив загрозу для ЗСУ

Окупанти намагаються вийти на річку Оскіл - Олексій Гетьман розповів плани росіян.

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Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман припустив, чи зможуть росіяни форсувати річку Оскіл.

"Вийти на річку Оскіл, можна припустити, що вони зможуть на неї вийти. Давайте все ж таки пам’ятати, ми про це казали пів року тому, рік тому, де найбільше угруповання було зосереджене російських військ. Найменше було якраз на Бахмутському напрямку - посередині, а найбільше було на Вугледарському напрямку до 150 тисяч і на Куп’янсько-Лиманському до 150 тисяч. Тому вони на сьогодні туди додали, і вони намагалися вийти на річку Оскіл. Але саме на цих напрямках воюють мої побратими, вони припускають, що росіяни зможуть вийти на річку Оскіл, але вони не припускають, що росіяни зможуть її форсувати", - розповів він для "Еспресо".

Олексій Гетьман зазначив, що окрім природної фортеці у вигляді кряжу там вибудована надійна оборона.

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"Бо правий берег річки, західний берег, це гірський кряж, там не просто панівні висоти, там природна фортеця. Там є комунікації, побудовані траншеї зі зв’язком провідним, щоб не можна було глушити РЕБом, там є артилерія наша. І не просто є артилерія, а вони вже пристрілялись до річки Оскіл. І за можливого форсуванням цієї річки там вже просто прописано, яка артилерія куди буде стріляти, не просто, що там є щось, а є підготовлено до можливих форсувань річки Оскіл. Це вже суб’єктивна думка, але люди з бойовим досвідом 14-го, 16 року, вони кажуть, що судячи з усього, що б росіяни туди не додавали, шансів форсувати річку Оскіл у них практично немає", - зазначив майор запасу НГУ.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Війна в Україні - ситуація на фронті

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