Росіяни активно прориватимуться: Мусієнко попередив про плани окупантів до зими

Росіяни намагатимуться прорватися та створити загрозу напівоточення на Харківщині.

https://glavred.net/ukraine/rosiyani-aktivno-prorivatimutsya-musiyenko-poperediv-pro-plani-okupantiv-do-zimi-10602776.html Посилання скопійоване

На полі бою загрожують серйозні зміни / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, скрішот: deepstatemap

Очільник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив, що російські окупанти намагатимуться якомога швидше розвинути наступ у трьох точках: Курахівський, Покровський та Куп'янський напрямки.

За даними Мусієнка, росіяни сконцентрують сили та засоби, застосовуватимуть піхотні штурми на Покровському й Курахівському напрямках. Намагатимуться до зими нависнути на цих флангах, тобто як мінімум взяти населені пункти в напівоточення, передає 24 канал.

Те ж саме стосується і Куп'янського напрямку, де росіяни намагатимуться прорватися та створити загрозу напівоточення Куп'янська на півночі Харківщині.

відео дня

Що відомо про місто Куп'янськ / Інфографіка: Главред

"Далі все залежатиме від розвитку ситуації – як швидко наші партнери чутимуть заклики України про пришвидшення постачання обіцяної зброї. Йдеться навіть не про нові оборонні пакети, а те, що українські військові досі не доотримали", - сказав він.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, що біля Донецька ЗСУ ліквідували північнокорейських офіцерів. Внаслідок ракетного удару 3 жовтня по окупованій території поблизу Донецька ЗСУ вдалося ліквідувати більше 20 військових, серед них було 6 офіцерів із Північної Кореї. Ще три північнокорейські військові отримали поранення.

ЗСУ уразили 3 командних пункти армії РФ. Результати ударів уточнюються. Захисники України били по ворожих об’єктах ракетами Storm Shadow і реактивними снарядами GMLRS. Удару було завдано по двох командних пунктах мотострілецьких бригад і загальновійськовій армії збройних сил РФ.

У розвідці Естонії повідомили, що ЗСУ можуть відступити з Покровська. Українські війська, ймовірно, будуть змушені залишити та відійди від Покровську у Донецькій області до кінця року. Впродовж жовтня РФ може провести контрнаступ у Курській області.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред