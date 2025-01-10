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Режим припинення вогню в Україні: експерт розповів, чи вплине Трамп на Путіна

Сергій Кущ
10 січня 2025, 19:15
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Допомога партнерів є ключовим фактором, але ми маємо бути готові боротися, наголосив експерт.
Трамп, Путин
Трамп, Путін / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

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Російський диктатор Володимир Путін не буде дотримуватися режиму припинення вогню під час правління Дональда Трампа.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній посол України в США (2006-2010) і Франції (2014-2020) Олег Шамшур.

За його словами, сценарій, за якого буде досягнуто рішення про припинення вогню, є малоймовірним.

"Путін, вочевидь, вдарить тоді, коли вважатиме, що для цього дозріли умови і він достатньо сильний, щоб продовжувати агресію. Знову ж таки, це залежатиме від того, наскільки сильною і мобілізованою в усіх аспектах буде Україна. Тут я ще раз наголошую: ми не повинні забувати, що дуже багато залежить саме від нас, а не тільки від того, як поводитимуться наші партнери", - зазначив експерт.

Шамшур наголосив, що допомога партнерів є ключовим фактором, але ми маємо бути готові боротися навіть у ситуації, коли обсяги допомоги можуть скоротитися.

"Те, що припинення вогню стане лише тимчасовим перепочинком, зрозуміло всім. Інша річ, що навіть ті, хто це розуміє на Заході, не готові діяти таким чином, щоб цього уникнути. Є багато розмов, але риторика, хоч і правильна, дуже відстає від конкретних дій. Це стосується як обсягів допомоги, так і санкцій та інших заходів, тому зараз дуже критичний момент не тільки у військовому, а й у дипломатичному плані", - підсумував експерт.

Дивіться повне інтерв'ю Олега Шамшура Главреду:

Завершення війни в Україні - прогнози

Нагадаємо, у 2025 році активна фаза війни в Україні може припинитися через зусилля президента США Дональда Трампа. Однак війна залишиться невирішеною, прогнозує Newsweek.

Також дипломат Володимир Огризко вважає, що Росія може відступити і припинити війну, якщо спрацюють кілька ключових чинників: підтримка України, ефективність ЗСУ та посилення санкцій проти РФ. Це може стати початком розпаду Росії.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Роман Світан вважає, що війна може тривати ще близько трьох років. Україна може вийти на кордони 1991 року до 2027 року.

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Хто такий Олег Шамшур?

Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції.

У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

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війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін Олег Шамшур
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