Сценарій заморозки війни в Україні можливий, але Росія не зупиниться - аналітик

Заморожування конфлікту дасть Росії час модернізувати власні збройні сили, щоб продовжити сценарій анексії українських територій, впевнений аналітик.

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Дмитро Снєгирьов не виключає сценарій заморозки війни в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, Оперативне командування "Захід"

Військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов не виключає сценарій заморозки війни в Україні.

На чаті в Главреді він розказав, що Вікторія Нуланд на пряме запитання з приводу можливості України виходу на кордони 1991 року сказала, що такий сценарій дуже проблематичним.

"Зараз основне завдання США - створити передумови для більш якісної позиції України в переговорному процесі, щоб не Росія диктувала умови, а щоб ми могли захистити свої національні інтереси", - впевнений аналітик.

Він наголосив, що в свою чергу, чеська сторона вкрай зацікавлена в економічній та військовій співпраці з нашою країною. Однак Петер Павел, відповідаючи на запитання щодо можливості повернення окупованих територій, сказав, що це щонайменше викликає в нього великі питання, бо Росія не віддасть цих територій, а можливості України є обмеженими.

"Таким чином, формується загальнополітичне тло, де червоною ниткою буде проходити можливість мирних переговорів і заморозки конфлікту. Невипадково вкидаються в ЗМІ розмови про ймовірність корейського сценарію. Це дуже небезпечно для України. Досвід конфліктів на пострадянському просторі є яскравим підтвердженням цього: війна в Нагірному Карабасі, загострення конфлікту в Придністров'ї, Грузія тощо. І Росія піде цим шляхом. Їй це вигідно, тому що заморожування конфлікту на певний період дасть їй час модернізувати власні збройні сили та економіку, щоб потім продовжити сценарій анексії українських територій", - впевнений Дмитро Снєгирьов.

Військовий аналітик підкреслив, що якщо раптом відбудеться заморожування війни в Україні, то він не виключає, що війна за кілька років почнеться знову.

"Не факт, що війна знову почнеться через рік-два-три, але перспектива продовження війни буде. Росію не задовольняє статус незалежної суверенної України. Вона в будь-якому разі намагатиметься повернути свій військовий і політичний вплив на Україну", - підсумував він.

Дивіться відео чату з військовим аналітиком Дмитром Снєгирьовим:

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Сценарій заморозки війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія поширює неправдиві заяви про готовність Путіна заморозити війну, щоб зірвати Саміт миру.

Напередодні Саміту миру в Швейцарії, в рамках якого Україна розраховує на підтримку своїх справедливих мирних ініціатив з боку Заходу і Глобального Півдня, в іноземній пресі стали з'являтися сценарії про те, що війна, яку Москва розв'язала проти Києва, може закінчитися нібито за сценарієм замороженого конфлікту.

Армії України слід здійснити "великий технологічний прорив", щоб війна не завершилася сценарієм, який не вигідний Києву, сказав Йоакім Паасіківі.

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