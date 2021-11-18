"Четверо дітей, двоє дорослих": під Вінницею отруїлася газом група людей

Під Вінницею отруїлася газом група людей / Pixabay

У четвер, 18 листопада, у Вінницькій області загинули шестеро людей, серед них-четверо дітей та двоє дорослих. Ймовірною причиною смерті називають отруєння чадним газом. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні у Вінницькій області, ймовірно, через отруєння чадним газом, загинули четверо дітей і двоє дорослих" - йдеться в повідомленні.

В якому саме населеному пункті сталася трагедія, на даний момент не повідомляється.

Як кажуть рятувальники, пожежі в приватному житловому секторі і далі забирають життя дітей і дорослих, тому закликали громадян подбати про належний протипожежний стан приміщень в осінньо-зимовий період.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в гуртожитку Уманського національного університету садівництва спалахнула пожежа, в результаті якого постраждали неповнолітні.

За даними правоохоронців, постраждали шестеро людей.