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ЗСУ "підсмажили" Стугною техніку окупантів разом з екіпажем: ефектне відео

30 травня 2022, 21:56

Ворожу техніку із загарбниками знищили на Харківщині.

ЗСУ "підсмажили" Стугною техніку окупантів разом з екіпажем/ скрін з відео, mil.in.ua

У Харківській області українські воїни влучним ударом з українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна" знищили вантажівку з російськими окупантами.

Увесь екіпаж, який перебував у ворожій техніці, "пішов на концерт Кобзона". Про це повідомляють у Telegram-каналі ССО.

"Проста формула: до оператора ССО України додаєте ПТРК "Стугна", на виході отримуєте знищену ворожу вантажівку і кількох "хороших" окупантів. Місце приготування "коктейлю" – Харківщина. Працюємо далі!", – зазначили військові у підписі до відео.

Що відомо про українську Стугну

"Стугна-П" – це український протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) другого покоління, який розробило київське конструкторське бюро "Луч".

Система працює у напівавтоматичному режимі й наводиться по лазерному променю. При цьому оператор може керувати комплексом дистанційно за допомогою спеціального пульту – в такому разі боєць, який керує Стугною, має змогу відійти на відстань до 50 метрів.

Над розробкою Стугни українське підприємство працювало з 2005 по 2010 рік. З 2011 року і по сьогодні протитанковий ракетний комплекс перебуває на озброєнні в Україні.

Раніше повідомлялося, що українські військові знищили за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Стугна" російську бойову машину піхоти, ціна якої понад 1 мільйон доларів. Крім цього, "під роздачу" потрапила і командно-штабна машина окупантів.

Також раніше повідомлялося, що львівські десантники знищили два танки російських загарбників з українського протитанкового ракетного комплексу Стугна та американського ПТРК Javelin.

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