Кличко закликав киян не виходити з дому та укриттів/ Facebook

Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці не покидати своїх домівок та укриттів і не виходити на вулицю.

Зараз триває оборона міста. Про це йдеться у відеозверненні міського голови.

"Друзі-кияни, ми обороняємо наше місто заради безпеки. Максимально всі залишайтеся вдома або в укриттях. Не виходьте на вулиці, крім тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури", – сказав Кличко.

Він зазначив, що домівки можна покидати виключно, щоб перейти в укриття.

Також мер Києва нагадав, що метро перейшло зараз в режим роботи як укриття і транспортних перевезень уже здійснюватися не буде.

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Кличко також звернувся до підприємців і закликав їх допомогти киянам.

"Я звертаюся також до бізнесу. Місто сьогодні робить все, що може. Надайте допомогу киянам і ви. Продуктами харчування, водою, предметами першої необхідності"

За його словами, така допомога зараз потрібна тим людям, які перебувають в укриттях, в лікарнях. Також потрібна допомога і захисникам України.

Нагадаємо, у п’ятницю, 25 лютого, Кличко повідомив, що Київ вступив у фазу оборони через вторгнення росіян.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що в Києві немає російських військ. Українська армія тримає оборону. При цьому, за його словами, в місті діють диверсійні групи.

Повідомлялося, що з боку Вишгорода на Київщині рухається колона зі 100 одиниць бронетехніки.

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