"Чим той АТОшник краще за мене?": під Одесою депутат влаштував скандал на сесії міської ради

Перепалка почалася під час сесії міської ради / скріншот з відео

У місті Подільськ Одеської області депутат від фракції "Європейська Солідарність" Володимир Колесник обурився тим, що його відсунули назад у черзі на виділення земельної ділянки у 2 гектари.

Суперечка виникла між ним та місцевим жителем під час сесії міської ради. Депутат заявив, що землі учасникам АТО не потрібні, а відео перепалки опублікували в Telegram-каналі "7 канал Одеса".

"Ось чим той АТОшник краще за мене? Він що, зробив більше для України чи для міста? Ось же сказали: отримали 24 людини – достатньо, потім наступний список, знову відсувають", – розлютився Колесник.

Причиною такого рішення Департаменту земельного та комунального господарства стало те, що в пріоритеті на отримання паїв стоять учасники бойових дій на Донбасі.

2 гектари учасникам АТО

Станом на 21 травня 2021 року управління Держгеокадастру в областях передали у приватну власність учасникам бойових дій (АТО/ООС) 180 тисяч земельних ділянок загальною площею 261,8 тисяч га із земель сільгосппризначення держвласності.

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Читайте такжеРозсипала "мертву" землю під кабінетами: у Ромнах жінка намагалася зурочити мераЯк повідомили у прес-службі Держгеокадастру, виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції здійснюється на підставі ст.118 Земельного кодексу України.

Раніше глава українського уряду Денис Шмигаль заявив, що за більш ніж два тижні роботи ринку землі в Україні сформувалася її середня мінімальна ціна. Вона становить близько тисячі доларів за гектар.