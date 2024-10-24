Чим обернеться для українців неявка по повістці: адвокат попередила про штрафи

Про що сказала Карплюк:
- Автоматичних штрафів за неприйняті повістки не передбачено
- Постанову щодо штрафу громадяни отримуватимуть не одразу
- В українців буде можливість оскаржити штраф у суді
В Україні почали розсилати повістки через поштову службу. Однак не всі українці забирають їх, тож листи із повістками повертаються в ТЦК та СП. В інтервʼю Главреду партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк розповіла, чим це обернеться для військовозобов'язаних.
За її словами, не йде мова про автоматичне накладання штрафу за неприйняту повістку, хоча і вважатиметься, що особа була оповіщена належним чином, незалежно від того, чи вона відмовилась, чи просто не отримала повістку.
"Якщо особа не з'явилася в ТЦК у визначену на порядку денному дату (тому що вона в принципі і не знала, що мала з'явитися), після цього в ТЦК та СП формують матеріали справи про адміністративне правопорушення, і керівник ТЦК та СП наділений повноваженнями складати постанову про таке правопорушення", - каже Карплюк.
Відомості про це будуть поступово опрацьовувати, а після підписання фінального варіанту постанови керівником ТЦК та СП буде накладене адміністративне стягнення за правопорушення протягом трьох місяців, але не пізніше року з дня його виявлення.
"Далі цю постанову надсилатимуть на адресу реєстрації, де мала б проживати ця особа. І після цього дається 15 днів із дня вручення для добровільного виконання цієї постанови – сплати штрафу", - пояснила адвокат.
Українці, щодо яких буде створена така ухвала, матимуть можливість оскаржити її у суді з декількох причин, наприклад, через неналежне оформлення постанови. Тоді суд вирішуватиме, чи буде особа платити штраф.
"Якщо все-таки людина не дізналася про ухвалу, не оскаржила її в суді, не сплатила добровільно, і ухвала була передана на примусове виконання до органів державної виконавчої служби, то там відкривають виконавче провадження і накладають арешт на майно та кошти на рахунках боржника", - наголосила Карплюк.
Щоб не опинитися у такій ситуації, можна відстежувати дані онлайн у Єдиному реєстрі боржників, чи на сайті Автоматизованої системи виконавчих проваджень. Так можна буде дізнатися про підстави відкриття виконавчого провадження, суму заборгованості і надалі - заплатити штраф.
Хто така Лідія Карплюк?
Лідія Романівна Карплюк - адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners". Стаж адвокатської діяльності більше 7 років. Проживає та практикує у Києві.
Отримання повісток в Україні - що відомо
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України прийняв постанову, згідно з якою представник пошти зобов’язаний вручити повістку від територіального центру комплектування та соціальної підтримки особисто адресату.
Згодом стало відомо, що на те, щоб забрати рекомендований лист з повісткою, який надіслав ТЦК, з пошти у чоловіків буде три дні. В іншому випадку на них чекає постанова ТЦК про штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.
Раніше начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало розповів Главреду, що належним чином сповіщеним військовозобов'язаний вважається, якщо повістку вручено в день одержання такого поштового відправлення особою, яка підтверджує інформацію (або документом від поштового оператора, або в день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову від одержання чи непроживання за місцем, що було вказане в "Резерв+".
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