'Людину вже мобілізують': у ВР пояснили, як можна буде оскаржити рішення ТЦК

Буде запроваджено спрощену форму звернення ТЦК до суду, каже Олександр Федієнко.

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Олександр Федієнко оцінив положення нового закону про мобілізацію / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Про нововведення після ухвалення нового закону про мобілізацію розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Він наголосив, що якщо представники ТЦК і СП внесли військовозобов'язаного до бази ухилянтів, і якщо під час перевірки документів такого громадянина патрульні побачили його в базі, тоді його зобов'язані примусово доправити до військкомату.

Водночас він критично оцінив можливості ТЦК щодо судових позовів стосовно ухилянтів.

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"Та ніхто цим не займається. Ви розумієте - який штат має бути в ТЦК, щоб формувати судові позови... Якщо будуть звернення до суду. Звичайно, суди не будуть із цим справлятися", - упевнений нардеп.

Водночас він каже, що в цьому новому законі передбачено саме рішення суду без апеляції.

"Умовно кажучи, коли ТЦК звернеться до суду, найімовірніше, це буде якась спрощена форма звернення - автоматизована. І суд одразу ухвалюватиме рішення. Оскарження може бути потім, але людину вже мобілізують", - додав Федієнко.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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Нагадаємо, раніше Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. Згідно з чинним законодавством, новий закон набуде чинності через місяць після підписання главою держави. Закон вводить базову військову підготовку і виключає строкову службу.

Закон про мобілізацію офіційно о публіковано в офіційному виданні Верховної Ради. Відомо, що новий закон про мобілізацію набуде чинності 17 травня 2024 року.

/ Инфографика: Главред

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