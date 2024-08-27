"Людину привалило": відео з першими хвилинами після удару по готелю в Кривому Розі

Відео опублікували з бодікамер правоохоронців, які прибули на місце влучання та допомагали рятувати людей.

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Відео з першими хвилинами після удару по готелю в Кривому Розі / Колаж: Главред, фото: Нацполіція України, Офіс генпрокурора

Російські окупанти вдарили балістичною ракетою по готелю в Кривому Розі. Внаслідок удару будівля була зруйнована. Кількість загиблих вже зросла до трьох. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Рятувальники продовжують розбирати завали. Поки одна людина вважається зниклою.

Також зазначається, що внаслідок атаки були пошкоджені 8 магазинів, 14 багатоповерхівок та два десятки автомобілів.

відео дня

У поліції опублікували відео з першими хвилинами після ракетної атаки. Правоохоронці прямо по рації дізналися про те, що на Кривий Ріг летить ракета. Потім вони почули потужний вибух та поїхали до готелю, де і був "приліт".

Поліцейські одразу кинулись рятувати постраждалих та розбирати завали.

Дивіться відео про удар балістики по готелю в Кривому Розі:

Відео з першими хвилинами після удару по готелю в Кривому Розі / фото: скріншот

Нічна атака РФ на Україну - останні новини

У ніч на 27 серпня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Повітряну тривогу оголошено в багатьох областях країни.

РФ запустила "Шахеди" з півдня і через Сумську область. Потужні вибухи було чути в Сумській області та в самому обласному центрі. Також відомо, що "Шахеди" летіли через Миколаївську, Херсонську, Одеську, Вінницьку області. Через Сумську область вони долетіли до Чернігівської, Київської, Житомирської та Рівненської областей. Дрони було чутно і в Полтавській області.

Унаслідок нічної атаки російських "Шахедів" на Запоріжжі загинули троє людей, ще п'ятеро - дістали поранення. Про це повідомив голова військової адміністрації Запорізької області Іван Федоров.

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